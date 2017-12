Spendenaktion: Lebenskrisen meistern Unbürokratische Soforthilfe für plötzlich Verwitwete in Melle

Melle. Mitunter schlägt der Blitz ins Leben ein und verursacht Lebenskrisen. Situationen, mit denen niemals gerechnet wurde, und jedes Alltagsgefüge bricht auseinander.

So auch bei Jette (Name geändert). Ihr Leben war bis vor ein paar Tagen in ganz geordneten Bahnen verlaufen. Sie hatte zwei kleine Kinder. Vor einigen Jahren hatte sie sich dazu entschlossen, ihren Job vorerst zugunsten der Kleinen aufzugeben. Ihr Mann verdiente zwar nicht übermäßig viel, aber es reichte für das glückliche kleine Leben. Und nun war alles anders. Ein Lkw war in den Wagen ihres Mannes gerast, noch am Unfallort war er verstorben. Es war kurz nach dem dritten Advent. Seine Mutter hatte nach der unfassbaren Nachricht einen Herzinfarkt erlitten und musste in einer Fachklinik ärztlich versorgt werden. (Den Auftaktbericht von der Weihnachtsspendenaktion lesen Sie hier)

Nur noch funktioniert

Wie ein Roboter erledigte Jette all das, was zwischen Tod und Beerdigung erledigt werden muss, sie funktionierte einfach. Und jetzt war alles erledigt und sie brach völlig zusammen. Die Kinder waren ins Bett gebracht, sie hatte noch einmal die Papiere durchgesehen und wusste auf einmal überhaupt nicht, wie sie ihr Leben wieder in geregelte Bahnen leiten sollte. Bis sie einen Erbschein in Händen hatte, würde sie kein Geld vom Konto ihres Mannes bekommen. In ein paar Tagen würden alle Menschen Weihnachten feiern, und sie wusste noch nicht mal, wie sie ein kleines Geschenk für die Kinder kaufen sollte. Ihr eigenes Konto war in den letzten Tagen mit den Bestattungskosten leer geräumt. Sie brauchte Hilfe.

Der Pastor ihrer Gemeinde hatte sie nach einem kurzen Gespräch auf die Beratungsstelle des Diakonischen Werkes in Stadt und Landkreis Osnabrück aufmerksam gemacht und genau dort hatte sie ganz spontan Hilfe gefunden.

Anzeige Anzeige

Schnelle Soforthilfe

Ein erstes Gespräch hatte ihr schon ein klein wenig Lebensangst genommen und vor allem wurde ihr unbürokratisch auch finanziell geholfen. Petra Buderath, die Bereichsleiterin des Integrativen Beratungsszentrums des Diakonischen Werks in Melle, verabredete mit Jette Gesprächstermine gleich für den Tag nach Weihnachten und verwies sie dann für die schnelle Soforthilfe an die Kirchenkreissozialarbeiterin Stefanie Tigler. Nachdem Jette ihre finanzielle Not geschildert hatte, konnte Tigler ihr aus dem Spendenfond der Diakoniestiftung mit Geld weiterhelfen, damit sie die Weihnachtsfeiertage überbrücken konnte. Und danach würde Jette ebenfalls bei Stefanie Tigler Hilfe bei allen möglichen bürokratischen Fragen, die jetzt auf die Witwe zukamen, Unterstützung bekommen.

Mit Geld aus den Spendenfonds der Diakoniestiftung und der Caritas wird auch finanzielle individuelle Einzelfallhilfe geleistet.

Das Spendenkonto: IBAN DE 68 2655 2286 0161 1279 23, BIC NOLADE21MEL, Stichwort „Weihnachtshilfe 2017“

Weitere Artikel von der Spendenaktion: