Melos spendet an die Caritas Geld für bedürftige Senioren und Familien in Melle

pm Melle. Der Meller Granulat- und Compound-Hersteller Melos spendete 2500 Euro an die Caritas Wellingholzhausen.

„Die Melos GmbH kann auf ein wirtschaftlich erfolgreiches Jahr 2017 zurückblicken. Wir wissen jedoch, dass es leider nicht jedem so gut geht wie uns“, erklärte jetzt in einer Pressemitteilung von Melos der für den europäischen Markt zuständige Verkaufsmanager Christoph Heidenescher.

Daher wolle das Unternehmen seine e soziale Verantwortung erfüllen und auch in diesem Jahr Menschen unterstützen, die Hilfe benötigen.

Verzicht auf Aktionen

Bereits in den vergangenen Jahren hatte der international tätige Meller Granulat- und Compound-Hersteller auf Weihnachtsaktionen verzichtete und stattdessen das dafür eingeplante Geld für einen guten Zweck zur Verfügung gestellt.

In diesem Jahr geht die Spende über 2.500 Euro an die Caritas in Wellingholzhausen. Mit dem Geld sollen Menschen unterstützt werden, die dringend finanzielle Hilfe benötigen.

Zumeist seien das Rentner, die unvorhersehbare Ausgaben nicht mehr aus eigenen Mitteln bewältigen können, so ein Unternehmenssprecher. Aber das Geld komme auch Familien zu Gute, die beispielsweise ihren Kindern die Teilnahme an einer Klassenfahrt ermöglichen möchten und das mit Hilfe der Spende nun auch könnten.