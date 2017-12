Bei Pepsi-Verlosung Meller René Meyer gewinnt nagelneue Harley Davidson

Melle. „Ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass ich im Sommer bei einem Gewinnspiel mitgemacht hatte“, freute sich René Meyer über seinen Hauptgewinn. Vor dem E-Center in Melle-Gerden nahm er jetzt kurz vor Weihnachten ein nagelneues Motorrad der Marke Harley Davidson in Empfang.

René Meyer wohnt ganz in der Nähe des Edeka-Marktes und stattete dort im Sommer dem Pepsi-Show-Truck einen Besuch ab. „Ich kann mich kaum noch erinnern, die Karte ausgefüllt zu haben, die jetzt bei der Verlosung als Hauptpreis gezogen wurde“, berichtete er bei der Gewinn-Übergabe. „Deshalb konnte ich mein Glück kaum fassen, als ich den Brief von Pepsi in meinem Briefkasten fand und musste mir erst im Edekea-Markt die Bestätigung bei Marktleiterin Marina Walkenhorst einholen“, erzählte René Meyer weiter.

Führerschein kommt

Bislang hat der Meller Feuerwehrmann noch gar keinen Motorradführerschein. Er will sich jetzt aber zügig in der Fahrschule anmelden, damit er im späten Frühjahr auf seinem neuen Prachtstück durch die Landschaft fahren kann. Ein Verkauf der 10.000-Euro-Maschine kommt für ihn nicht in Frage.

René Meyer ist der einzige Hauptgewinner im Edeka-Bezirk Minden-Hannover, der die Bundesländer Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg umfasst.

Weitere Preise beim Show-Truck-Gewinnspiel in diesem großen Gebiet reichten von Reisen bis zu TV-Geräten.

Als Gratulant kam auch Pepsi-Bezirksleiter Martin Günther nach Melle. E-Center-Marktleiterin Marina Walkenhorst überreichte dem glücklichen Gewinner, Nachbarn und Stammkunden zusätzlich noch einen Blumenstrauß.