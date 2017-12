Meller Zeit-Lupe Geschichte des kleinsten Finanzamts Niedersachsens in Melle

Melle. Das Finanzamt ist für die meisten Menschen eher negativ besetzt. Gefühlt will einem diese Behörde nur ans Portemonnaie und die jährliche Steuererklärung gehört auch zu den extrem lästigen Pflichten. Trotzdem hätten die Meller ihr Finanzamt gern behalten.

Das Meller Finanzamt wurde 1920 eingerichtet und bis 1933 von Regierungsrat Kurt Gast geleitet. Die Behörde behielt zunächst die beiden Räume der bisherigen Steuerverwaltung im Amtsgericht – heute Polizeigebäude – an der Plettenberger Straße. Zwei Probleme galt es zunächst zu lösen: Das Finanzamt benötigte ein eigenes Gebäude und mehr Personal. Andere Behörden wie etwa die Reichspost mussten daher kurzfristig mit Personal aushelfen. Es hieß jedoch, dass diese nicht gerade ihre besten Beamten abgaben.

Mehr Mitarbeiter

Ein eigenes Domizil konnte das Meller Finanzamt ab 1923 beziehen. Die Reichsfinanzverwaltung hatte das Haus des Bäckers und Gastwirts Bredemeyer an der Haferstraße von dessen Nachfolger Andrup gekauft. Nach einem Umbau standen nun 14 Diensträume im Erdgeschoss sowie zwei Dienstwohnungen für den Vorsteher und den Steuerwachtmeister in den darüberliegenden Geschossen zur Verfügung. Mitte der 1930er Jahre hatte das Amt bereits 26 Mitarbeiter.

Folgen des Weltkriegs

Der Zweite Weltkrieg hatte erhebliche Auswirkungen für das Finanzamt. Mehrere Beamte und Angestellte wurden zur Wehrmacht eingezogen; sieben davon fielen. Auch das Gebäude wurde durch Fliegerbomben erheblich beschädigt. Im Zuge der kriegsbedingten Verwaltungsvereinfachung wurde das Meller Finanzamt am 1. Juli 1943 aufgelöst. Das Finanzamt Osnabrück-Land übernahm dessen Aufgaben und die Mitarbeiter. (Weiterlesen: Die kleine Geschichte des Meller Eislaufvereins)

Das nun frei gewordene Meller Gebäude nutzte bis zum Kriegende der Wehrkreissanitätspark VI. In den ersten Nachkriegsjahren waren Teile der Kreisverwaltung darin untergebracht. Auch einige Flüchtlinge bzw. Vertriebene bewohnten einige Räume.

Lange keine Normalität

Am 1. Januar 1949 erhielt Melle sein Finanzamt zurück. Natürlich wurde dieser Schritt einhellig begrüßt, trat damit doch wieder ein Stück Normalität ein. Alle Aufgaben konnte man aber noch nicht sofort wieder aufnehmen. Räumlichkeiten und Büroausstattung waren nach Jahren der Fremdnutzung völlig unzureichend. Auch wesentliche Dinge wie Betriebsprüfungen konnten zunächst nicht durchgeführt werden, da die ersten Betriebsprüfer erst Ende 1952 in Melle tätig werden konnten. Bis 1958 erreichte die Personalstärke schließlich 49 Personen, sodass weitere Räume angemietet werden mussten.

Auflösung

Hinsichtlich Personal und Ausstattung blieb die Situation aber problematisch. Das Meller Finanzamt war das kleinste in ganz Niedersachsen. Es kam daher sicher nicht völlig überraschend, als der niedersächsische Finanzminister dessen Auflösung zum 1. Oktober 1961 verfügte. Für eine Übergangszeit sollte es die Bezeichnung „Finanzamt Osnabrück-Land Außenstelle Melle“ führen. Danach galt auch für die Meller Beschäftigten Osnabrück als dienstlicher Wohnsitz.

Großer Verlust

In Melle waren die Mitarbeiter entsetzt, da sie große Erschwernisse für die Bevölkerung befürchteten. Kommunalpolitik und Wirtschaftsvertreter bemühten sich, den Minister von seinem Vorhaben abzubringen. Doch auch ein Spitzentreffen brachte keine grundsätzliche Änderung. Als Zugeständnis war die Landesregierung in Hannover lediglich bereit, eine kleine Außenstelle mit Lohn- und Kraftfahrzeugsteuerstelle weiterzuführen. Zusätzlich wurden an drei Vormittagen pro Woche Sprechstunden etabliert. Das war’s. (Weiterlesen: Wem gehört die Kirchturmuhr von St. Matthäus?)

Viel gravierender als vermeintliche Nachteile für die Meller Bevölkerung und Wirtschaft dürfte aber letztlich der Verlust zahlreicher Stellen im Öffentlichen Dienst gewesen sein. 1972 verlor Melle überdies seinen Kreissitz und 1974 das Amtsgericht. Etliche qualifizierte und gut verdienende Menschen verließen damit Melle. Gerne hätte man daher diese Behörden behalten.