Geschäfte bis 22 Uhr auf Nächste Woche ist „langer Freitag“ in Melle

pm Melle. Zum „Christmas Night Shopping“ sind die Geschäfte der Meller Innenstadt am Freitag (15.12.) bis 22 Uhr geöffnet.

Dazu wird die City durch viele Lichter stimmungsvoll in Szene gesetzt. Sie ergänzen die beliebte Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen und Plätzen, um die Besucher mit einem besonderen Flair zu empfangen. Auch in diesem Jahr haben die Straßengemeinschaften zusätzlich durch Lichtergirlanden an den Laternen eine noch stimmungsvollere Atmosphäre geschaffen. In der Plettenberger Straße laden die Kaufleute zu Glühwein und Wintercocktails ein. In der Mühlenstraße wird ebenfalls Glühwein am offenen Feuer angeboten

Es gibt Knuspersterne.

Die Einzelhändler verschenken in ihren Geschäften die beliebten „Meller Knuspersterne“ an ihre Kunden.

Jedes Geschäft erfreut seine Gäste mit weiteren Überraschungen und trägt so zu einem erlebnisreichen und entspannten Einkauf bei. Die Einkaufsstraßen in der Innenstadt werden komplett gesperrt, damit die Gäste in Ruhe durch die Meller City bummeln können.

After-Work-Abend

Gleichzeitig zum Christmas-Shopping läuft auf dem Meller Weihnachtsmarkt der After-Work-Abend, wo ebenfalls alle Stände bis 22 Uhr geöffnet sind.

Die Eislauffans können an diesem Abend ihre Runden, auch bis 22 Uhr, beim „Meller Kufenzauber“ drehen und die Atmosphäre auf dem Starcke Carree genießen.