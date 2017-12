Bewohner in Sicherheit Wohnwagen in Melle abgebrannt

Da blieb nicht viel: Der Aufbau des Wohnwagens ist völlig weggebrannt. Foto: NWM-TV

Oldendorf. Auf einem Privatgelände an der Betonstraße im Meller Stadtteil Oldendorf, auf dem seit Längerem eine gestrandete Zirkusfamilie wohnt, ist am Donnerstag am frühen Nachmittag ein Wohnwagen in Brand geraten.