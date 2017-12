Eickens Job: Zwei Siege vor Hit Handball: HSG Melle zu Gast bei HSG Osnabrück II

Melle. Nach vierwöchiger Spielpause greifen die Landesliga-Handballer aus Eicken wieder ins Geschehen ein. Im ersten von zwei Heimspielen zum Jahresabschluss gegen Oldenburg II sind sie klar favorisiert. In der Landesklasse reist die Meller HSG zum Nachbarschaftsduell nach Osnabrück.

Am Freitag (20 Uhr) empfängt die drittplatzierte ESV den Zwölften TvdH Oldenburg II. Die Tabelle spricht also eine klare Sprache. Die Spielvereinigung (12:2 Punkte aus sieben Spielen) hat bis dato die wenigsten Partien der Liga absolviert und könnte dem Spitzenduo Dinklage und HSG Osnabrück (beide 14:4 aus neun) mit zwei Siegen bis zur Winterpause mächtig Dampf machen.

„Wenn man oben mitspielen will, darf man kein Heimspiel verlieren“, gibt ESV-Trainer Maik Rapczinski die unmissverständliche Devise für die letzten beiden Aufgaben des Jahres vor. Gegen Oldenburg und eine Woche später gegen den neuntplatzierten TV Georgsmarienhütte gelte es, keine Punkte liegen zu lassen, um sich Anfang Januar 2018 gut gerüstet mit Topteam Dinklage zu duellieren. „Dinklage ist für mich der stärkste Konkurrent im Aufstiegskampf. Nach der Begegnung wissen wir endgültig, ob wir reif sind für Platz eins“, blickt Rapczinski schon einmal voraus.

Doch zunächst ist der Fokus auf Oldenburg gerichtet. In den vergangenen Wochen hat Eicken voll durchtrainiert. Voriges Wochenende bestritt das Team einen Test gegen den westfälischen Verbandsligisten HSG Spradow, der 33:27 gewonnen wurde. Ein Fingerzeig? Der Coach will das Ergebnis nicht zu hoch bewerten, zumal auf beiden Seiten Akteure fehlten. Doch die Form seines Teams stimme. Und das Stammpersonal steht wieder komplett zur Verfügung. Leistungsträger Artur Brack ist von seinem beruflichen Auslandseinsatz passend zurückgekehrt. Zum Kader am Freitag gehört überdies der A-Jugendliche Jonas Kirchhoff. „Er erhält am Freitag eine Chance“, sagt Rapczinski.

In ihrer letzten Partie des Jahres gastiert die zweitplatzierte HSG Grönegau-Melle am Samstag (20 Uhr) in der Landesklasse beim Tabellenfünften HSG Osnabrück II. Eicken II ist derweil spielfrei.