Marshall und Alexander begeistern „Aber Heidschi Bumbeidschi“ mit Charme in Melle

Buer. Am Mittwochabend war es endlich soweit: Das Weihnachtskonzert von Marshall und Alexander in der Martinikirche war nahezu ausverkauft. Das Duo gastierte nun schon zum fünften Mal in Buer.

„Es ist für uns ein bisschen wie heimkommen“, sagte Jay Alexander zu Begrüßung. Die erfolgreichen Sänger waren zuletzt im Jahre 2014 gemeinsam zu Gast in der Martinikirche. „1000 Mal mussten wir noch schlafen und heute ist es endlich soweit“, waren Matthias Breitenkamps Worte passend zum Nikolaustag.

Tausend Nächte warten

Diese tausend Nächte waren es auf jeden Fall wert. Mit „Süßer die Glocken nie klingen“, begleitet durch Martin Schäfer an der Querflöte, öffnete das Duo die Herzen und ein Hauch von Weihnacht hielt Einzug. Weihnachten in den Bergen mit viel Schnee, Kerzenschein und prasselndem Kaminfeuer, all diese Bilder kamen auf, als Marshall und Alexander das Weihnachtslied „Aber Heidschi Bumbeidschi“ mit sinnlichem österreichischen Charme, zart und gefühlvoll, vortrugen.

Maria Meistermann aus Herford sagte: „Bei diesem Stück wurde mir ganz warm ums Herz und ich wurde sogar ein bisschen sentimental“.

Anzeige Anzeige

Brillante Zweistimmigkeit

Die beiden Sänger brillierten in ihrer Zweistimmigkeit und wurden musikalisch durch großartige Musiker unterstützt. Gitarrist Klaus Jäckle ist ein weltweit gefragter Solist und ein wahrer Virtuose. Der Mann am Harmonium, Richard Whilds, eigentlich festeingespannt in den Betrieb der bayrischen Staatsoper, arrangierte viele Stücke des Abends. Martin Schäfer sorgte mit Querflöte, Klarinette und Bass- Klarinette für das i-Tüpfelchen der Weihnachtsstimmung in der Martinikirche.

Marshall und Alexander trugen zwischen den musikalischen Elementen kleine Geschichten und Gedichte vor. Mit „Winternacht“ von Christian Morgenstern und „Christgeschenk“ von Goethe hüllten sie die Zuhörer in tiefe Weihnacht. Andere Geschichten weckten Weihnachtserinnerungen der Kindheit und aus dem Zuhörerraum wurden dargebrachte Erinnerungen durch leises Lachen bestätigt.

Heiter und besinnlich

Ein Medley aus deutschen Weihnachtsliedern mit harmonischen instrumentalen Überleitungen war besinnlich, aber auch schwungvoll. Mit dem Lied „Morgen Kinder wird`s was geben“, wurden auch die Erwachsenen wieder zu Kindern.

Mit dem stimmgewaltig vorgetragenen „Adeste Fidele“ konnte sich auch der Letzte im Publikum nicht mehr der aufgekommenen Weihnachtsstimmung entziehen. „Marys Boychild“, von Jay Alexander gesungen, ließ das Publikum mitgehen und die Besinnlichkeit wich der Freude über die Geburt Jesu. Großartige Emotion brachte Marc Marshall durch „Petit Papa Noel“. Sein ausdrucksstarker Vortrag sorgte für eindrucksvolle Faszination beim Publikum.

Damit aber nicht genug, Klaus Jäckle ergriff die Zuhörer mit Frédéric Chopins „Tristesse“. Ein Medley mit internationalen Weihnachtsliedern riss mit „Go tell in on the mountain“ das Publikum dann wiederum von den Bänken.

Die 88- jährige Marlies Schekelhoff sagte: „Die Sänger haben Rhythmus im Blut, der ansteckend ist. Und ich muss sagen, es hat mich kaum auf meinem Platz gehalten. Es war ein wunderschönes weihnachtliches Konzert“.

Unter Standing Ovation verabschiedeten sich Marshall und Alexander und ihre Musiker von einem begeisterten Publikum.