Kirchenchor lädt ein Stimmungsvolles im Adventskonzert der Chöre in Buer

Im Adventskonzert der Chöre in Buer kommt Weihnachtsstimmung auf. Foto: Ingo Krahn

Buer. Sich einstimmen auf die Weihnachtszeit sollte in diesen Tagen kein Problem sein. Auch in Buer laden die Chöre zum 53. Bueraner Adventskonzert ein und bieten so die Gelegenheit, in der stressigen Vorweihnachtszeit schon mal etwas Besinnlichkeit aufkommen zu lassen.