Lyrik und Prosa Literaturkritiker liest in Alter Posthalterei in Melle

Literaturkritiker liest in Alter Posthalterei in Melle

Literaturkritiker Hermann Wallmann liest am 10. Dezember in der Alten Posthalterei in Melle Lyrik und Prosa. Foto: HaBaWo

pm Melle. In der Alten Posthalterei treffen am Wochenende Worte auf Bilder. Autor Hermann Wallmann wird sich in seinen lyrischen Texten mit der Ausstellung „Unterwegs“ auseinandersetzen.