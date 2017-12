Kommentar BMX-Bahn als Melles neuer Marketingträger

Bruchmühlen. Die Planungen für eine neue BMX-Bahn in Bruchmühlen kommentiert Norbert Wiegand für das „Meller Kreisblatt“.

BMX-Radfahren liegt voll im Trend. Die Mitgliederzahlen der BMX-Clubs steigen und haben sich bei den Rödinghausenern seit 2014 mehr als verdreifacht. Außerdem übt der Trendsport auf Mädchen und Jungen einen großen Reiz aus und bringt sie zu mehr Bewegung an der frischen Luft. Deshalb sollten Politik und Verwaltung in Melle den Bau einer BMX-Bahn in Bruchmühlen unterstützen.

Dazu kommt, dass sich der Club jetzt in „Race-Hawks Melle“ umbenennt. hat. Damit machen die Renn-Falken als neuer Werbeträger den Namen unserer Stadt bei Rennen in ganz Deutschland, Belgien und Holland bekannt. Vielleicht sind die Meller Race-Hawks auf Europas BMX-Bahnen bald genauso wendig und zielstrebig unterwegs wie Falken beim Beuteflug in der Luft.