Auf Sportplatz in Bruchmühlen Melle soll große BMX-Wettkampfbahn bekommen

Bruchmühlen. Der BMX-Club Rödinghausen will seinen Hauptstandort auf Meller Gebiet verlagern. Auf dem alten Sportplatz am Bruchmühlener Bahnhof soll eine große Wettkampfbahn entstehen, auf der auch Bundesliga-Rennen gefahren werden können.

Dass es die Mitglieder ernst meinen mit ihren Plänen, zeigte die außerordentliche Mitgliederversammlung: Dort wurde bereits die Umbenennung des Clubs in „Race-Hawks Melle“ beschlossen, denn BMX-Fahrer sind so wendig und zielstrebig wie Falken (Hawks). Derzeit wird der Antrag auf Eintragung ins niedersächsische Vereinsregister von der Behörde bearbeitet.

„Wenn wir demnächst unsere große Wettkampfanlage in Bruchmühlen errichten, ist es sinnvoll, auch den niedersächsischen Verbänden anzugehören“, erklärte Melanie Weintuch die Umorientierung des grenzübergreifenden Vereins. „Entsprechend haben wir die Mitgliedschaften im Landessportbund Niedersachsen, im Radsportverband Niedersachsen und im Kreissportbund Osnabrück beantragt“, sagte sie. Sie hofft auf baldige positive Bescheide, damit die Anmeldungen zur BMX-Saison 2018 als niedersächsischer Verein erfolgen können.

Neuer Name

„Mit der Umbenennung wollen wir selbst Klarheit haben und ein Zeichen setzen“, ergänzte der Vorsitzende Uwe Weintuch. Das etwa 7000 Quadratmeter große Gelände des alten ungenutzten Sportplatzes Bruchmühlen würde vollständig für die neue Anlage benötigt, so der erste Vorsitzende des BMX-Clubs. Die neue Wettkampfbahn soll doppelt so groß werden wie die bereits bestehende Trainingsbahn, die sich knapp hinter der Grenze im Rödinghausener Teil von Bruchmühlen befindet.

Anzeige Anzeige

Bald Finanzierungsplan

Der BMX-Club wünscht sich, dass die Stadt Melle das benötigte Gelände zur Verfügung stellt. Die Finanzmittel für den Bau will der Verein weitgehend aus eigener Kraft aufbringen. Zu den erwarteten Kosten wollten die Vorstandsmitglieder noch nichts sagen, ein „schlüssiges Finanzkonzept“ werde derzeit erstellt. Sie wiesen aber darauf hin, dass die halb so große Trainingsbahn einen Wert von 80.000 Euro hat, wobei damals mehr als die Hälfte durch Eigenleistungen abgedeckt werden konnte.

In Bundesliga aktiv

Da Meller BMX-Fahrer bereits jetzt an Bundesliga-Rennen in ganz Deutschland und an Euro-Läufen in Belgien und Holland teilnehmen, soll die neue Bahn bundesligatauglich werden. Die Planer peilen dazu eine Streckenlänge von 400 Metern und eine Breite von zehn Metern für acht Fahrer an sowie eine Starthügelhöhe von fünf Metern mit 22 Hindernissen an. Melanie Weintuch rechnet mit einem Realisierungs-Zeitraum für die Bahn von zwei bis drei Jahren.

„Wir brauchen die große Bahn, damit wir national und international auf Dauer mithalten können“, so Wientuch. Bis jetzt trainieren die besten BMX-Fahrer aus Melle und Rödinghausen auf den großen Bahnen befreundeter Vereine in Bielefeld und Leopoldshöhe. Ein weiterer Grund für den Bedarf an einer neuen Bahn ist die unerwartete Zunahme an aktiven Mitgliedern. Bei der Gründung des Vereins im August 2014 waren es 33, zum Jahresende 2017 hat der BMX-Club 115 Mitglieder und 30 Teilnehmer an offiziellen Rennen in der Trendsportart.

„Die Trainingsbahn bleibt für uns wertvoll“, betonte die Vereinssprecherin. Dort würden nämlich Laufrad-Rennen, Schnupperkurse, Anfängertraining und Spezialtraining für enge Kurven durchgeführt. Außerdem bleibe die alte Bahn öffentlich zugänglich.