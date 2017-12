Bewegter Jahresausklang TSV Westerhausen veranstaltet zehnten Silvesterlauf

Westerhausen. Der TSV Westerhausen lädt für den 31. Dezember zu seinem mittlerweile zehnten Silvesterlauf ein.

Auch im Jubiläumsjahr stehen für ambitionierte Läufer, Hobbyläufer, Walker und alle, die Lust auf einen aktiven Jahresausklang 2017 haben, vier Streckenlängen zwischen 6,2 und zehn Kilometern zur Auswahl. Dabei gilt es, die Distanzen ohne Zeitdruck zu bewältigen.

Treffpunkt ist am 31. Dezember um 10.45 Uhr an der Sporthalle in Westerhausen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auch wird kein Startgeld fällig. Interessierte sollen nach TSV-Meinung einfach vorbeikommen und mitlaufen. Umzieh- und Duschmöglichkeiten sind wieder vorhanden, für Verpflegung der Aktiven sorgt der Verein ebenso.