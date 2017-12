Klingende Bälle zur Orientierung Wellingholzhauser Kaller spielt Blindentennis

Löhne/Wellingholzhausen. Bastian Kaller aus Wellingholzhausen ist blind. Und der 33-Jährige spielt Tennis. Was nach einem Widerspruch klingt, ist eine mühsame wie großartige Anpassungsleistung. Ein Selbstversuch zeigt: Die Herausforderung, ohne zu sehen überhaupt in die Nähe des Balles zu kommen, ist immens.

Der Vater eines zweieinhalbjährigen Sohnes ist seit dreieinhalb Jahren vollblind. Bei ihm ist im Alter von 16 Jahren das Von-Hippel-Lindau-Syndrom festgestellt worden, eine seltene gutartige Tumorerkrankung im Bereich des Kleinhirns und der Netzhaut des Auges. Seither hat die Sehfähigkeit immer weiter nachgelassen. Mehr als 20-mal ist Kaller an den Augen operiert worden. „Irgendwann war die Netzhaut kaputt“, berichtet er.

Als Jugendlicher spielte Kaller Tennis. Deswegen ist ihm die Technik grundsätzlich vertraut. Und er hat – anders als viele von klein auf Blinde – eine Vorstellung von den Ausmaßen eines Tennisfeldes. Er absolvierte eine Ausbildung zum Gärtner und war später bei der Stadt Melle als Gärtner angestellt. Inzwischen ist der 33-Jährige Rentner und jobbt nebenbei an einer Schule, fegt und schneidet Büsche zurück. (Weiterlesen: Mit dem Gehör Tennis spielen)

Er suchte nach einer Freizeitbeschäftigung, als seine Mutter in diesem Frühjahr in der Zeitung auf ein Tennisangebot für Blinde in Löhne stieß. Im Juni schloss sich der junge Familienvater dem Löhner Tennisclub Rot-Weiß an. Seither wird er von Marc-René Walter trainiert. „Das Ziel ist es, Tennis zu spielen und nicht etwa Behindertensport zu betreiben“, macht der Trainer deutlich. Er bemühe sich, dem Sportler einen Zugang zum Tennis zu vermitteln. Das heißt: Er lehrt die übliche Technik, die dem Handicap entsprechend modifiziert wird.

Anzeige Anzeige

Wer nachts im Dunkeln bereits hilflos durch sein eigentlich bestens vertrautes Schlafzimmer irrt, mag sich vielleicht vorstellen, wie schwierig ein Tennisspiel in unbekannter Umgebung ist. Eingesetzt werden rasselnde Schaumstoffbälle, die größer und weicher sind als Tennisbälle. Der Sportler kann also hören, wie schnell der Ball fliegt und wo er aufkommt. Bei Vollblinden darf der Ball bis zu dreimal je Hälfte auftippen. Sie spielen im Kleinfeld. Zur Orientierung im Raum sind die Linien etwa mit Kreppband abgeklebt und so unter der Schuhsohle spürbar. Die Sportler nutzen Juniorschläger.

Selbsttest mit Augenbinde

Kaller trainiert zweimal pro Woche im Kaiser-Center. Ende November besuche ich die Übungsstunde. Ich bekomme eine Augenbinde. Die einst erarbeiteten Tennis-Fertigkeiten helfen ohne Orientierung auch nicht weiter. Das Auftippen des Balles mit dem Schläger zur Eingewöhnung ist nach einem, spätestens zwei Malen beendet. Ich habe mich nun zur T-Linie vorgetastet. Der Trainer rollt mir auf Kommando („Ready, Heike?“ – „Ja.“ – „Play!“) einen Ball über den Boden zu. Hören ist jetzt alles. Ich versuche, den rasselnden Ball zu verorten, um mich vorsichtig in seine Richtung zu bewegen und ihn zu stoppen. Das gelingt gelegentlich, meistens bin ich knapp vorbei.

Danach werden Kaller und mir abwechselnd Bälle zugespielt, die es zu treffen gilt. Zunächst versuche ich, den Ball nach dem ersten Aufkommen zu erreichen. Doch der Trainer entschleunigt mich. Gerade das zweite und dritte Auftippen hilft, den Ball genauer zu verorten, wie ich daraufhin merke. Der Wille ist da, aber die Hemmung bleibt groß, ohne zu sehen, allzu viele Schritte zu machen. Zudem erschweren Nebengeräusche von anderen Plätzen in der großen Tennishalle das Erhörendes Balles. Ich nehme die Augenbinde ab und sehe, wie eindrucksvoll mein Kompagnon seine Aufgaben erledigt.

Auch der Aufschlag ist ein Meisterwerk der Anpassung: Nachdem Kaller seine richtige Position an der Grundlinie mit den Händen ertastet hat, schlägt er den Ball ohne das einleitende Auftropfen und mit verkürzter Ausholbewegung zielgerichtet ins Diagonalfeld auf der anderen Seite. Auch der Wellingholzhauser hat anfangs nur zögerliche Schritte Richtung Ball unternommen, inzwischen bewegt er sich deutlich freier. „Der Platz ist ein geschützter Raum, in diesem Rahmen kann der Sportler ungehindert rennen“, verdeutlicht der Trainer. „Das Training hilft mir, mich auch im Alltag normaler zu bewegen“, erzählt der Spieler.

Voriges Wochenende hat in Löhne eine Qualifikation für ein internationales Turnier 2018 in Dublin stattgefunden. Bastian Kaller verpasste das Ticket. Im kommenden Sommer will sein Verein die ersten offenen Deutschen Meisterschaften im Blindentennis ausrichten – und Kaller wird mit von der Partie sein.

Das Fernziel sei die Aufnahme der Sportart bei den Olympischen Spielen für Sportler mit Behinderung, macht der Trainer deutlich. Das Nahziel für seinen Schüler laute, jeden zweiten Ball zu treffen, damit ein richtiges Tennisspiel zustande komme.

„Seit Juni hat Bastian Riesenfortschritte gemacht. Er kann sich inzwischen viel schneller bewegen und viel besser orientieren. Doch ich möchte, dass er in zwei, drei Jahren schweißgebadet den Platz verlässt“, betont Walter. Das Lächeln seines Schützlings wirkt wie die Zustimmung zu einem ebenso guten wie großen Plan.