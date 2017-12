14000 Euro für den Grönegau Starcke-Stiftung in Melle fördert viele Projekte

Melle. Die Geschenke kamen passend zum Nikolaustag: Mit Zuwendungen in einer Gesamthöhe von 14000 Euro bedachte die Starcke-Stiftung jetzt zehn Vereine und Institutionen aus dem Grönegau.

Damit wurde die bisherige Marke von 11000 Euro an jährlichen Zuwendungen erstmals deutlich überschritten. Im Jahre 2004 gründete sich die Stiftung aus Anlass des 175-jährigen Firmenjubiläums mit einem Kapital von anfänglich 175000 Euro. „Die Gründung sollte ein nachhaltiger Dank sein an die vielen Generationen, die sich für den Aufbau des Unternehmens eingesetzt haben“, blickte Firmenchef und Kuratoriumsmitglied Carl Erdwin Starcke zurück.

Breit gefächertes Spektrum

Die alljährliche Förderung, deren Basis ein Stiftungskapital von inzwischen rund einer Million Euro bildet, kommt deshalb laut Stiftungszweck ausschließlich Projekten im Grönegau zugute. Dabei flossen seit der ersten Ausschüttung, die bereits im Jahr nach der Gründung erfolgte, bis heute insgesamt 136950 Euro in gemeinnützige Zwecke. Und ihr Spektrum ist auch in diesem Jahr wieder breit gefächert.

Förderung der Bildung

„Stiftungen sind ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens geworden“, betonte Carl Erdwin Starcke, der am Firmensitz in der Oldendorfer Straße die Vertreter der zehn Vereine, Einrichtungen und Institutionen begrüßte. Die Förderung der Bildung ist dabei ein wichtiger Punkt in den Statuten der von der Bürgerstiftung der Kreissparkasse Melle verwalteten Starcke-Stiftung. Für die Anschaffung eines Spielgerätes und für das Projekt „Judentum begreifen“ erhielt deshalb die Grönenbergschule eine Zuwendung.

Mal rauskommen

Auf ein neues „Spielschiff“ – natürlich standesgemäß mit Steuerrad – freuen sich schon jetzt die Kinder des Familienzentrums St. Marien. Einfach mal rauskommen und gemeinsam etwas unternehmen: Für Familien mit behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindern ist das gar nicht so einfach. Im kommenden Jahr kann die Frühförderung und Entwicklungsberatung Melle der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück jedoch dank der Zuwendung der Starcke-Stiftung wieder eine Familienfreizeit anbieten.

Insektensterben entgegenwirken

Für die tiergestützte Arbeit mit behinderten Kindern soll am Gnadenhof „Die Geretteten“ in Oberholsten ein Sandplatz entstehen. Sein Bau wird ebenso gefördert wie der weitere Ausbau des neuen Tierheims durch den Tier- und Naturschutzverein Melle. Nicht nur reden, sondern handeln, lautet die Devise, nach der die gemeinnützige Unternehmergesellschaft „Umweltschutz und Lebenshilfe“ mehrjährige Blühwiesen anlegt, um dem Insektensterben entgegenzuwirken.

Neue Bronzeglocken

Sie erhält ebenso eine Zuwendung wie die DLRG Melle für den behindertengerechten Eingangsbereich ihres Vereinsheims und der Verein BillardCenter Melle für die Erneuerung des Belags seiner Billardtische. Bereits erfolgreich abgeschlossen ist die – gleichfalls geförderte – Neuaufrichtung der Hustädter Dorfglocke nach altem Vorbild. Für ein anderes Glockenprojekt werden unterdessen noch weitere Spendenmittel gesammelt: Im „Bueraner Bleistift“ sollen künftig vier neue, große Bronzeglocken in harmonischer Abstimmung mit vier kleinen Zimbelglocken läuten. Die Mittel der Starcke-Stiftung tragen mit dazu bei, dass Buer schon bald erklingt wie kein anderer Ort im gesamten Osnabrücker Land.