Virtuose Violine in Oeynhausen Tobias Feldmann mit Nordwestdeutscher Philharmonie

Großes Talent: Tobias FeldmannFoto: Kaupo Kikkas

pm/nw Bad Oeynhausen. Debussy, Saint-Saëns und Schumann – beim zweiten Sinfoniekonzert der Saison in Bad Oeynhausen präsentiert die Nordwestdeutsche Philharmonie unter der Leitung von Yves Abel ein anspruchsvolles Programm. Eine besondere Rolle übernimmt dabei Solist Tobias Feldmann an der Violine. Das Konzert beginnt am 10. Dezember um 17 Uhr im Theater im Park.