Platzmangel im Lukas-Kindergarten Containerlösung für Kitakinder in Bruchmühlen in Sicht

Bruchmühlen. Ab Sommer 2018 sollen zwei Container die fehlenden Krippen- und Kindergartenplätze auffangen. Das bewegte den Ortsrat in der Sitzung am Dienstagabend im Torbogenhaus ebenso wie geplante Sanierungen der Deutschen Bahn und Baumaßnahmen.

„Bauliche Lösungen finden für gesellschaftliche Veränderungen, denn viele Kinder werden heute ganztags betreut“, schilderte Ortsbürgermeister Axel Uffmann (SPD) den Sachstand im Lukas-Kindergarten. Dort soll ein Container als Übergangslösung für eine zweite Krippengruppe aufgebaut werden.

Prekäre Situation

Wo der stehen soll, wird heute in Gesprächen mit Kitaleitung und Stadt Melle geklärt. Die Platzverhältnisse auf dem Grundstück sowohl für den Container, aber auch für den Anbau sind begrenzt. Ein weiterer Container soll am Kindergarten „Grashüpfer“ an der Hünenburg aufgestellt werden.

„Das ist keine gute Lösung, die Situation wird immer prekärer“, erklärte Bernd Notbusch (SPD). Auf die Frage von Dirk Wiegmann (Grüne). „Ist ein Mittagessen im Drei-Schicht-Betrieb in Ordnung?“ erläuterte Christina Tiemann (CDU) die Situation der Stadt wie folgt: „Es ist ein logistisches Problem. Der Wille ist da. Die Gelder sind ab 2019 im Haushalt vorgesehen, und nach Festlegung der Prioritäten-Liste kann das Bauprojekt sofort an den Start gehen.“

Anschließend informierte der Ortsbürgermeister über weitere im Haushalt zur Verfügung stehenden Gelder: Ab 2019 sind 1,1 Mio Euro für die Erschließung des Gebietes „Im Bruche-Ost“ mit Straßen- und Kanalarbeiten geplant.

Sanierung des Bahnübergangs

Der Haushalt 2018 sieht für die Sanierung der Kläranlage 600000 Euro bis 750000 Euro vor. Baumaßnahmen wie ein Fahrstuhl für die Grundschule sind ebenso im Plan wie Baumaßnahmen am Kindergarten. „Hier müssen die Standards noch definiert werden“, berichtete Axel Uffmann (SPD).

Auch das Partnerschaftskomitée Bruchmühlen-Cires-lés-Mello wird erstmals im Haushalt berücksichtigt. „Der gute Kontakt mit der französischen Partnerstadt ist uns wichtig und keinesfalls selbstverständlich. Das sollten wir forcieren“, betonte Christina Tiemann (CDU).

Die Deutsche Bahn plant am Bahnübergang eine Sanierung der technischen Sicherungseinrichtungen mit Asphaltarbeiten. Die Bahnübergänge sollen jeweils einen halben Meter breiter werden, damit Räumungsfahrzeuge aneinander vorbeifahren können. Der Zeitplan sei nicht bekannt, so der Ortsbürgermeister. „Davon halte ich nichts, das verleitet doch nur zum Schnellfahren“, meinte Horst Ballmeyer (SPD).

Notizen aus dem Ortsrat

Breitbandversorung: Der Landkreis Osnabrück ermöglicht weitere Glasfaseranschlüsse für Haushalte, die nicht im Telekom-Gebiet liegen. Dazu wird es Anfang Januar eine Informationsveranstaltung geben.

Volleyballplatz: Das Spielfeld an der Sandhorstschule wird wenig genutzt, muss jedoch regelmäßig gepflegt werden, berichtete Bernd Notbusch (SPD). Daher seine Frage: „Was machen wir damit?“ Ideen sind willkommen.

Ilek-Programm: Eine spontan gegründete Arbeitsgruppe wird in Zusammenarbeit mit ortsansässigen Vereinen mögliche Projekte vorschlagen, die förderungswürdig sind.

Tempo-30-Zone: Michele Junkereit (SPD) schilderte Beschwerden von Anwohnern des Hünenburgwegs über zu schnell fahrende Autofahrer auf der Höhe der Straße „Im Schweizer Winkel“. Bitte an das Ordnungsamt, mehr Schilder aufzustellen.