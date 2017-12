Melle. Die Bauvorhaben den der Haupteinkaufsstraße in Melle kommentiert Christoph Franken für das „Meller Kreisblatt“

Erst wurde die Fußgängerzone der Mühlenstraße durch Neubauten, neue Geschäfte und eine Straßensanierung aufgewertet.

Jetzt erfährt die Plettenberger Straße als Haupteinkaufsstraße in der City ebenfalls eine Attraktivitätssteigerung: Ein Grundstück wird vom Architekturbüro Eleks und Wilmes beplant, bei dem anderen hat die Sparkasse das Sagen. Beide Akteure sind sich der Top-Lage und ihrer Aussstrahlung auf Passanten bewusst: Insofern wird es für die Meller spannend, was da zukünftig tatsächlich realisiert wird.

Und auch am Marktplatz soll sich bekanntlich was tun, selbst wenn es so scheint, dass die Stadtverwaltung angesichts des Protestes einiger Ladenbesitzer einen Rückzieher macht: Still ruht nämlich der See.

Sollte der Mut aber wieder zurückkehren, würden zwei attraktive Straßen über einen aufgehübschten Marktplatz miteinander verbunden. Davon profitieren dann alle: Besucher der Stadt, Meller und die Händler.