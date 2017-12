Zwei Bauvorhaben geplant An der Plettenberger Straße in Melle tut sich was

Melle. Zwei Bauvorhaben werden die Plettenberger Straße aufwerten: Auf dem Gelände der früheren Gaststätte Schmitz entsteht ein Wohn-und Geschäftshaus und auf dem großen Grundstück gleich daneben sollen bereits im nächsten Jahr die Gebäude abgerissen werden.

Wo jahrzehntelang die Kult-Kneipe stand, plant das Architektur- und Ingenieurbüro Eleks und Wilmes für 600 Quadratmeter Fläche. Im Erdgeschoss sollen zwei Geschäftsflächen realisiert werden, im ersten Stock entstehen Büros, und gewohnt wird künftig im zweiten Obergeschoss sowie unter dem Dach. „Zurzeit erstellen wir eine Visualisierung für das Bauschild, das bald steht“, erklärte Carsten Eleks. Der Planer rechnet Mitte 2018 mit der Eröffnung des ersten Geschäfts.

Muss ins Stadtbild passen

Auf 2000 Quadratmetern in unmittelbarer Nachbarschaft hat auch die Sparkasse einiges vor. „Hier an dieser für Melle sehr prägnanten und zentralen Lage wollen wir einen städtebaulichen Akzent setzen, der gleichzeitig ins Stadtbild passt“, erklärte Rainer Kellermann als Leiter der Sparkassen-Immobilienvermittlung. Insofern sehe sich die Sparkasse auch in der Verantwortung, dort etwas „Vernünftiges“ zu entwickeln. Das gehe nur gemeinsam mit der Stadt, mit der die Sparkasse deswegen bereits in Gesprächen stehe.

Planerisch anspruchsvoll

Kellermann möchte im Lauf des nächsten Jahres das Projekt planerisch umgesetzt sehen. Die Herausforderungen seien groß. So präsentiere sich das Grundstück zur Plettenberger Straße hin sehr schmal, laufe aber nach hinten bis in einen jetzigen Garten hinein breit aus. „Außerdem gilt es, das Gesamterscheinungsbild der Plettenberger Straße zu erhalten“, betonte Kellermann.

Noch gebe es keine konkreten Planungen, denn diese Arbeit solle 2018 erfolgen. „Aber ich kann mir an der Front zur Plettenberger Straße unten Läden und oben Wohnen vorstellen“, erklärte der Immobilienfachmann. Und nach hinten? „Da käme für mich am ehesten Wohnen infrage.“

In allernächster Zeit würde sich auf dem Gelände aber nicht sehr viel tun. „Vielleicht schaffen wir nächstes Jahr schon den Abriss“, meinte Kellermann. Das Ganze nannte er ein „spannendes Projekt“, auf das er sich freue.