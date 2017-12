Besetzt mit funkelnden Steinen Meller Künstlerin kreiert kleine Baumkunstwerke aus Draht

Melle. Alles begann auf einer Reise nach Rügen. Auf einem Markt entdeckte Petra Deuerling kleine Drahtbäume, deren Laub aus vielen kleinen Steinen bestand. Sie verliebte sich in diese filigranen Gebilde und es kribbelte ihr in den Fingern, es selbst auszuprobieren.

„Auf Rügen habe ich mir die kleinen Baumkunstwerke ganz genau angeschaut, um zu verstehen wie sie gefertigt werden, dann legte ich los“, berichtet sie.

Nachts kommen die Ideen

Und nachts kommen ihr die besten Ideen. Angefangen hat sie mit Bäumen, die nur wenig verästelt waren. Aber schnell ging sie dazu über, dreidimensionale Baumkronen zu entwickeln. Mit viel Liebe und Leidenschaft integriert sie Dinge aus der Natur, wie Baumrinde und Moos. Es verschmelzen natürliche und künstliche Elemente zu einer künstlerischen Einheit.

Aus Bastel- oder Rosendraht dreht sie die Zweige, an deren Ende sie kleine Schlaufen bildet, in die später die kleinen Kristallsteine eingelassen und mit Kristallkleber fixiert werden. Die Zweige werden zu Ästen und die Äste bilden nach unten hin den Baumstamm. „Es ist oftmals sehr anstrengend für die Hände, den Draht in Form zu bringen“, erzählt Petra Deuerling.

Anzeige Anzeige

200 Bäume gefertigt

Beim fertigen Baumgerüst wird dann die Krone gefächert, um so die Steine, die oftmals nur einen Durchmesser von 1,5 Millimeter haben, leichter anzubringen. „Für diese Arbeit greife ich nicht zur Pinzette, sondern habe inzwischen Übung und platziere sie präzise mit den Fingern“, sagt sie lachend.

In den letzten drei Jahren hat sie annähernd 200 Bäume gefertigt. Die Steinchen in allen Farben von Amethyst bis hin zum reinen Kristall funkeln in den Baumkronen, wenn sie vom Sonnenlicht oder adventlichen Kerzenschein angestrahlt werden. Als Christbaumschmuck finden sie in dieser Zeit einen ganz besonderen Platz.

Als kleine Geschenke zaubern sie ein Lächeln in die Gesichter der Beschenkten. „Ich habe einer älteren Dame so ein Bäumchen geschenkt. Sie sagte, dass sie sich jedes Mal freuen würde, wenn die Steinchen im Licht zu strahlen und zu funkeln beginnen“, so die Künstlerin.

Ihr Sohn, Christian Klinner, unterstützt seine Mutter in ihrem Hobby. Er gestaltet um die funkelnden Bäumchen herum Lebensszenen. Eine vielversprechende Überlegung ist es, aus Speckstein winzige Figuren zu kreieren und sie unter diesen magischen Bäumen Platz nehmen zu lassen. Die Kompositionen der beiden Hobbykünstler laden ein, zum Verweilen und Eintauchen. Auf Facebook findet sich eine Auswahl ihrer Werke unter „ MagicWondertrees “.