Gefüllt mit Hirsespelzen und Kräutern Alles für gesunde Wärme auf dem Meller Weihnachtsmarkt

Fertige Kissen und alles, was man zu ihrer Herstellung braucht, bietet Yvonne Brade an. Foto: Norbert Wiegand

Melle. Wärmende Kissen in unterschiedlichen Formen mit ungewöhnlichen Füllmaterialien bietet Yvonne Brade aus Neuenkirchen in ihrem neuen Weihnachtsmarktstand an der Rathaustreppe in Melle an.