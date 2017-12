Melle. Die Stadt muss im kommenden Jahr wieder mehr Geld in Schulen und Kitas in Melle stecken. Dennoch ist das Geld gut investiert, meint unsere Kommentatorin.

Investitionen in Kitas und Schulen sind Investitionen in die Zukunft. Darin sind sich in Melle zum Glück auch Politiker und Stadtvertreter einig. Denn nur wer Eltern die Chance gibt, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren, hält den Wirtschaftsstandort attraktiv. In Zeiten voller Kassen fallen die Ausgaben für diesen Bereich auch leicht. Im Moment hat die Stadt ohnehin eher ein anderes Problem: Sie kann das für Umbauten bereitgestellte Geld nicht ausgeben, weil die Baufirmen und Fachbetriebe keine Kapazitäten mehr haben. Stichwort: Fachkräftemangel. Und da schließt sich der Kreis. Denn auch die künftigen Fachkräfte müssen irgendwo lernen und ausgebildet werden, in Kitas und Schulen. Eine Lösung für das Problem ist nur leider nicht in Sicht.