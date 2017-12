Alkoholsucht führt zu Einsamkeit Diakonisches Werk Melle hilft mit Therapien

Melle. Alkohol ist salonfähig: das Gläschen Sekt zum Frühstücksbüfett oder das Glas Rotwein beim Spieleabend. Dass das Trinken zu einer Angewohnheit und daraus eine Sucht werden kann, birgt viele Gefahren bis hin zum Verlust von Freunden und Arbeit.

Sie war erfolgreich in ihrem Beruf als Sekretärin. Im Laufe der Jahre war Marie (Name geändert) als rechte Hand ihres Chefs für ihn unentbehrlich geworden. Schon lange erledigte sie nicht mehr nur wichtige Korrespondenzen, sie traf Entscheidungen, um ihn zu entlasten und war an seiner Seite, wenn Firmenkunden zu Besprechungen kamen. In ihrem Freundeskreis galt sie als herzwarme Gastgeberin und fröhliche Gesprächspartnerin. Bislang jedenfalls.

Lange Gespräche

Wie die Wendung begonnen hatte, konnte Marie gar nicht genau sagen. Sie war überarbeitet, klar. Und oft hatte sie nach Feierabend keine Lust mehr, sich zum Kartenspielen oder einen Kinobesuch zu verabreden. Sie war müde. Aber schlafen konnte sie auch nicht mehr gut. Immer öfter wurde die Flasche Rotwein zu ihrem abendlichen Begleiter und nicht ihre Freunde. Und irgendwann brauchte sie den Alkohol sogar, um ihre Arbeit zu meistern.

Ein Fläschchen Wodka hatte sie im Büro in ihrer Schreibtischschublade eingeschlossen und griff zu, wann immer ihr Organisation und Schreibarbeit über den Kopf zu wachsen drohten. Und dann war es soweit: sie machte Fehler, trank noch mehr, und wurde schließlich von ihrem Chef zum Gespräch gebeten. Ihm war schon vor einiger Zeit aufgefallen, dass sie offensichtlich Probleme hatte. Und als sie nun vor ihm saß, nervös und fahrig, sprach er sie auf den Alkohol an. „Ja“, sagte Marie, fassungslos, dass ihre Fassade zu bröckeln begann, „Ja, ich trinke“. Sie begann zu weinen und erzählte von ihrer Einsamkeit an den Abenden, von den schlaflosen Nächten und der Überforderung an den Arbeitstagen. Nach dem langen Gespräch mit ihrem Chef fasste Marie einen Entschluss. Er selbst hatte ihr vorgeschlagen, einen Gesprächstermin beim Diakonischen Werk in Melle zu vereinbaren.

Als Krankheit anerkannt

Und so saß sie nun bei Anton Just, erzählte ihre Geschichte und nahm ihre ersten Termine wahr. „Alkoholsucht ist als Krankheit anerkannt“, erzählt er, und der Rentenversicherungsträger oder die Krankenkassen übernehmen in der Regel die Behandlung. Marie fasste sofort Vertrauen. „Hier schaute mich niemand schief an, und endlich konnte ich unbefangen über meine Sucht sprechen“, erzählte sie später ihren Freundinnen, die sie inzwischen ins Vertrauen gezogen hatte. Sie lernte in der Therapie in Einzel- und Gruppengesprächen, dass sie mit der Alkoholsucht gar nicht alleine dastand. Die Auflage, mit Beginn der Therapie nicht mehr zu trinken, hielt sie ein. Sie lernte, auf sich selbst zu hören, ihre körperlichen Bedürfnisse zu erkennen und begann, besser für sich selbst zu sorgen. Sie ging morgens zu Fuß zur Arbeit, aß gesünder und fühlte sich bald besser. Sie wusste, dass sie die sechs Monate lange Dauer der ambulanten Therapie nutzen würde. „Nicht selten bilden sich aus den Therapierunden Selbsthilfegruppen“, sagt Anton Just. Dort helfen und stärken sich die Suchtkranken dann nach der abgeschlossenen Therapie später gegenseitig.

Schnaps aus dem Leben verbannt

Nach einem knappen Jahr konnte Marie von sich sagen, dass sie Rotwein, Sekt und Schnaps aus ihrem Leben verbannt hatte. Sie hatte sich ihren Freunden geöffnet, die ihr an den Spieleabenden nun alkoholfreie Getränke anboten. Marie hatte erfolgreich an sich gearbeitet und mit Hilfe des Diakonischen Werks und viel eigenem Willen die Alkoholsucht in den Griff bekommen.

Die Stiftungen der Caritas und des Diakonischen Werkes unterstützen die Arbeit mit Suchtkranken und die der in Selbsthilfegruppen ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter.

Das Spendenkonto: Diakoniestiftung, IBAN DE 68 2655 2286 0161 1279 23, BIC NOLADE21MEL, Stichwort „Weihnachtshilfe 2017“