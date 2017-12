Freilichtbühnen legten 2017 zu Waldbühne Melle mit mehr Besuchern

Melle. „Der Sonnenschein fehlte“. Die Führungsriege des Verbandes der Deutschen Freilichtbühnen beklagte für den Sommer 2017 genau 49 witterungsbedingte Spielausfälle und sogar Abbrüche. In Niedersachsen musste öfters als in anderen Bundesländern dem Regen Tribut gezollt werden

Und dennoch verbesserten die 18 Bühnen ihre Zuschauerbilanz um fast zehn Prozent auf 239.000 Besucher. Melle kam auf ein Plus von 1.441 Zuschauer und jetzt auf 10.305 Besucher.

90 Bühnen bundesweit

90 Freilichtbühnen in Deutschland boten auch diesem Sommer 149 Inszenierungen mit 1.733 Aufführungen, die von 933.000 Zuschauern besucht wurden. Augenfällig ein ungewohntes Minus bei den NRW-Bühnen.

In Niedersachsen erlebten die Besucher zwischen Lilienthal und Melle, zwischen Barsinghausen und Bad Bentheim das Theaterspiel mal hier in einem barocken Heckentheater, mal dort in der bizarren Kulisse eines alten Steinbruchs, in einem schattigen Wald, auf den Stufen einer Kirche, im romantischen Innenhof eines Schlosses, im hellen Rund der Lichtung eines Stadtparks, an dem Steilufer eines Flusses oder am Rande einer Wiesenlandschaft.

Anzeige Anzeige

Ahmsen führt landesweit

Ahmsen hat mit einer Zuschauerkapazität von 2.000 den unschätzbaren Vorteil, dass es keine Stützen gibt und alle Plätze zudem überdacht sind. Noch nie ist hier eine Vorstellung ausgefallen. Mit 46.273 Besuchern behauptet sich die Bühne klar dals die Nummer 1 in Niedersachsen behauptet.

Danach folgt schon Kloster Oesede. Die nur 1.200 Plätze anbietende Bühne hatte sich nach „Faust“ und „Nibelungen“ schon acht Jahre nach der Gründung 1959 wieder für 30 Jahre verabschiedet. Aber mittlerweile scheint in Kloster Oesede die rechte Mischung gefunden worden zu sein. Die 2004 ins Leben gerufene eigene Bühnenband wird gefeiert und bildet den besten musikalischen Rahmen für Stücke wie die „Heiße Ecke“, bei dem seit 2008 kaum mal ein Platz frei bleibt.

Freilichtbühnen wie die altehrwürdige in Bad Bentheim, die schon mal mehr als 80.000 Besucher in einem Sommer anzog, und in diesem Sommer bei einem Minus von mehr als 4.600 nur noch auf gut 18.000 Zuschauer kam, wurden da einfach überholt.

Dach macht sich bezahlt

Aber: In Bad Bentheim fiel keine Aufführung mehr aus. Der Zuschauerraum ist überdacht. Auch in Lohne macht sich das Dach bezahlt. 26.429 Zuschauer (allein über 17.000 beim „Dschungelbuch“) bedeuten ein Plus von 9.866.

So ist wohl nach wie vor, dass die Witterung allemal eine tragende Rolle spielt: Mancher Räuber hat mitsamt seiner Bande hierzulande schon den Glauben an märchenhaft schöne Sommerzeiten unter Baumkronen und Wolkenzug begraben müssen, und viele Bühnenteufel konnten sich ob der vermaledeiten Großwetterlage nur noch ihre drei goldenen Haare raufen. Auch deshalb haben sich nach Ahmsen auch Lohne und Bad Bentheim ein Dach zugelegt.

Regen fordert Tribut

Jetzt gibt es solche Überlegungen auch in Meppen. Mit Millionenaufwand soll dort ein Membrandach Zuschauerraum und Bühne – das wäre einmalig – überdachen. Selbst die Akteure werden dann nicht mehr nass. Wegen der Natur-Atmosphäre hatten die Meppener vor 65 Jahren und auch wieder in letzter Zeit solche Pläne immer wieder verworfen. Aber der Regen fordert wohl seinen Tribut.