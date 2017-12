Sechs Krippen aus dem Grönegau Fotoausstellung im Christlichen Klinikum Melle eröffnet

pm Melle. Im Christlichen Klinikum Melle (CKM) der Niels-Stensen-Kliniken ist bis zum 6. Januar eine Ausstellung mit großformatigen Fotos von Weihnachtskrippen zu sehen. Sie stammen aus 22 evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden im Landkreis Osnabrück.

Konzipiert und realisiert hat diese Wanderausstellung Gerhard Lohmeier vom Krippenverein Osnabrück-Emsland. Als Partner standen ihm der Fotograf Hermann Pentermann und das Kulturbüro des Landkreises zur Seite.

Vielfältige Krippenlandschaft

Von den 22 Weihnachtskrippen stammen sechs aus dem Grönegau. Die Ausstellung zeigt, wie vielfältig die Krippenlandschaft in den evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden des Osnabrücker Landes ist.

Zu sehen sind unter anderem die Krippen aus der St.-Petri-Kirche zu Melle, der St.-Antonius-Kirche in Hoyel und aus dem Gemeindehaus in Riemsloh.

Ebenso werden die Weihnachtskrippe der Christophorus-Kirche in Neuenkirchen und die Krippe der Waldkirche St. Lukas in Bennien gezeigt. Klaus Hinck, Diakon im Ruhestand, freut sich mit dem Christlichen Klinikum, dass die Ausstellung jetzt in Melle Station macht.