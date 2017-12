Premiere für Eisstockschießen Attraktive Weihnachtsmärkte in Welling, Buer und Gesmold

Welling/Gesmold/ Buer. Abseits des Meller Weihnachtsmarkts locken am kommenden Wochenende auch die Stadtteile mit attraktiven Märkten: der Bueraner Nikolausmarkt in der malerischen Kulisse der Kirchhofsburg, der Wellinger Markt mit der Premiere des Eisstockschießens und in Gesmold der Nikolausumzug.

Der nördliche Teil des Kirchplatzes verwandelt sich in Buer am 9. und 10. Dezember (jeweils ab 15 Uhr) in ein kleines Budendorf: Liebevoll eingerichtete Verkaufsbuden mit einem abwechslungsreichen Warenangebot, ein stimmungsvolles Rahmenprogramm und nicht zuletzt funkelnder Lichtglanz in den Kronen der alten Lindenbäume dürften wieder zahlreiche Menschen auf die Beine bringen. Nicht fehlen darf im Programm der Besuch des Nikolauses und Knecht Ruprechts, die am Samstag um 17 Uhr in einer Kutsche auf dem Kirchplatz vorfahren und auf der Bühne alle Kinder im Alter von bis zu zehn Jahren mit rund 250 Tüten mit süßem Inhalt beschenken werden. Zum Ausklang des Nikolausmarktes findet am Sonntag ab 16 Uhr in der St.-Martini-Kirche das Bueraner Adventskonzert statt.

Nikolaustüten

Am Wochenende steht auch Wellingholzhausen ganz im Zeichen des Weihnachtsmarktes, der mit einem stimmungsvollen Programm für Jung und Alt verbunden ist. Besonderes Novum: eine Eisbahn, auf der am Samstagabend die erste Wellingholzhausener Eisstock-Meisterschaft ausgetragen wird. Dem siegreichen Team winkt ein großer Pokal.

Eröffnet wird der Markt am Samstag um 17.30 Uhr im Schatten der altehrwürdigen St.-Bartholomäus-Kirche. Einer der ersten Höhepunkte: Am Samstag um 18.15 Uhr wird der Nikolaus Einzug auf dem vorweihnachtlich geschmückten Kirchplatz halten, um danach die Kinder mit den begehrten Nikolaustüten zu beschenken.

Karussell und Kistenbahn

Für die jüngsten Weihnachtsmarktbesucher gibt es ein Kinderkarussell, eine Kistenbahn und verschiedene Kinderbelustigungen an den Weihnachtsbuden.

Aus Anlass des Weihnachtsmarktes findet im „Fachwerk 1775“ am Sonntag ab 11 Uhr der „Sternenzauber“ statt: Das Marktgeschehen beginnt am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 15.30 Uhr.

Eine ganz besondere Note erhält der Gesmolder Weihnachtsmarkt traditionsgemäß durch den großen Nikolausumzug, der am Sonntag bereits um 17 Uhr auf dem Gelände des Autohauses Wulbusch beginnt.

Von dort aus geht es unter dem klingenden Spiel der Blaskapelle Gesmold zum Weihnachtsmarktgelände, wo der gütige Gabenbringer den jüngsten Besuchern Tüten mit leckerem Inhalt überreichen wird. Im Anschluss daran steht ein „Singen mit dem Männergesangverein Gesmold“ auf dem Programm.

Übrigens: Der attraktive Gesmolder Weihnachtsmarkt öffnet am Samstag um 15 Uhr seine Tore, während der Marktbeginn am Sonntag um 16 Uhr erfolgt.