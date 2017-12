Aktion des Stadtmarketingvereins Schüler verleihen Meller Markt vorweihnachtlichen Glanz

Melle. Frohes Kinderlachen und schmucke Bäumchen: Pünktlich zum Auftakt der Adventszeit haben Schüler aus zwölf heimischen Schulen auf dem Markt in Melle zwölf große Weihnachtsbäume dekoriert – mit selbst gebastelten Engeln, Sternen und Päckchen, aber auch mit Tannenzapfen, Kugeln und Schleifen.

„Jeder Baum sieht anders aus – das ist einfach wunderbar“, freute sich Ulrike Bösemann als Geschäftsführerin des Stadtmarketingvereins, der die Federführung bei diesem Projekt innehatte. Ziel dieser Aktion sei es, die City in den Wochen vor dem Weihnachtsfest optisch weiter aufzuwerten und zugleich das Gemeinschaftsgefühl unter den Schulen zu stärken.

Eigene Bastelarbeiten

Die beteiligten Mädchen und Jungen hatten im Vorfeld der Aktion in ihren Schulen gebastelt – und was dabei entstand, befestigten die Kinder an den rund drei Meter hohen Bäumen, die vom Stadtmarketingverein finanziert und von Mitarbeitern des Baubetriebsdienstes der Stadt aufgestellt worden waren.

An der Aktion, die vor einigen Jahren von Regine Herchen und Karl-Heinz Küchenmeister ins Leben gerufen worden war und jetzt federführend vom Stadtmarketingverein geleitet wird, waren in diesem Jahr folgende Schulen beteiligt: die Sandhorstschule Bruchmühlen, die Lindenschule Buer, die Grönenbergschule Melle, die Grundschule im Engelgarten, die Wiehengebirgsschule Melle, die Freie Waldorfschule Melle, die Grundschule Westerhausen, die Grundschule Oldendorf, die Kantor-Wiebold-Schule Neuenkirchen, die Grundschule Eicken-Bruche, die Grundschule Gesmold und die Grundschule Riemsloh.

Baumschmücken im Beutlingsdorf

Die Grundschule Wellingholzhausen war in diesem Jahr während dieser Aktion nicht vertreten. Sie nahm das Baumschmücken im Beutlingsdorf vor – gewissermaßen vor der eigenen Haustür. Auch dort gab es viele lobende Worte für die Kinder, die mit ihrem Engagement die Vorweihnachtszeit in besonderer Weise bereichern.