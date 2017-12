First Lady of Celtic Music Moya Brennan auf Irish Christmas-Tour in Melle-Buer

Buer. Zwei Jahre nach ihrem vom Publikum gefeierten Auftritt kommt Weltstar Moya Brennan wieder zurück in die Martinikirche Buer. Am Samstag, 9. Dezember um 20 Uhr dürfen sich die Fans wieder auf ein Weihnachtskonzert unter dem Motto „Irish Christmas“ freuen.

Begleitet wird die Grammy Preisträgerin, die auch auf der Harfe zu hören ist, wieder von ihrer einzigartigen Band.

Moya Brennan hat Buer noch in guter Erinnerung. Die First Lady of Celtic Music und Schwester der international bekannten Sängerin Enya schwärmte vor zwei Jahren über den Charme des kleinen Dorfes mit der großen Kirche. In der heimeligen Atmosphäre der Kirchhofsburg und bei Weihnachtsbeleuchtung fiel Moya vor allem das kleine Café am Kirchplatz auf, in dem sich seinerzeit ältere Damen zum Stricken trafen. Nun kommt die Musikerin nach 2009 und 2015 zum dritten Mal.

Einzigartige Stimme

Zum Repertoire gehören Klassiker wie „Carol of the Bells“, „Joy to the World“, „In dulci jubilo.“ Und dann auch das weltweit bekannteste Weihnachtslied „Silent Night“. Als U2-Sänger Bono sagte, dass Moya Brennan „eine der großartigsten Stimmen hat, die das menschliche Ohr je gehört hat“, sprach er aus, was viele schon seit langem über die Stimme von Clannad wissen: Sie scheint nicht von dieser Welt zu sein.

Moya Brennan hat mit Clannad seit 1975 mehr als 20 Millionen Alben verkauft, ihr Duo Voices and Harps mit Cormac de Barra ist nicht weniger erfolgreich. Weltweit ist sie für ihre ausdrucksvolle Stimme bekannt, die bereits Papst Johannes Paul II. und Papst Benedikt XVI live in Rom faszinierte. Musiker wie Paul Young und Ronan Keating waren bei der Zusammenarbeit mit der Virtuosin begeistert.

Unbeschwerter Gesang

Ihr unbeschwerter Gesang und die zeitlose Musik präsentiert sie auf ihrer „Irish Christmas“ Tour 2017. Die speziell für die Jahreszeit entwickelte Show versetzt den Zuhörer in besinnliche Stimmung und lässt ihn in unserer oftmals hektischen Zeit kurz innehalten und den Alltagsstress vergessen.

Für ein harmonievolles Konzert sorgt Moyas Konzertrepertoire mit einer facettenreichen Auswahl von traditionellen Europäischen und Irischen Liedern, einigen Clannad-Songs sowie diversen Liedern ihrer Solo-Alben und ihrer Filmmusik-Kompositionen.

Begleitet von ihrer außergewöhnlichen Band präsentiert Moya Brennan in Instrumentalstücken zudem gerne ihre Virtuosität an der Harfe und legt so die Voraussetzungen für einen unvergesslichen Konzertabend.

Platzkarten zu 35 Euro sind hier erhältlich: Meller Kreisblatt, Buchhandlung Sutmöller, Melle; Rullkötters Blumenhaus in Buer sowie über das Kartentelefon der Martinimusik 0173/ 2505926.