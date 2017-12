Blasmusik aus Kindheitserinnerung „Embrassment“ mit der richtigen Dosierung zu Gast in Buer

Buer . Blechbläserensembles, die als Namen ein Wortspiel wahlweise mit „Blech“ oder „Brass“ tragen, gibt es momentan gefühlt zuhauf. Da den Überblick zu behalten ist nicht leicht. Das Quintett „Embrassment“ jedoch sollte man auf dem Schirm haben.

Nicht nur weil die fünf Leipziger sich noch einen der besten Namen überlegt haben, sondern vor allem, weil sie richtig schöne Musik machen können.

Bewiesen wurde das am vergangenen Sonntag in der Bueraner Martinikirche – natürlich passend mit einem Advents- und Weihnachtsprogramm.

Kindheitserinnerungen

„Wir haben das Programm nach Kindheitserinnerungen zusammengestellt“, erzählte Tubist Nikolai Kähler in einer Moderation.

Folglich waren also „O Tannenbaum“, „Tochter Zion“ und „Es ist ein Ros’ entsprungen“ zu hören. Doch spielten die Ensemblemitglieder die jeweiligen Sätze von Bill Holcombe, Georg Friedrich Händel und Johannes Brahms, so wie es für ausgebildete Berufsmusiker selbstverständlich ist.

Da kein weihnachtliches Konzert ohne zureichend Bach und Händel auskommt, standen mit der von Hornist Andreas Grün solistisch dargebotenen Bass Arie aus Bachs Weihnachtsoratorium und „For unto us a child is born“ aus Händels Messias zwei Eckpfeiler der sakralen Weihnachtsmusik im Mittelpunkt der ersten Konzerthälfte.

Traumwelt der Romantik

Mit dem Abendsegen und der Traumpantomime aus Engelbert Humperdincks bekannter Oper „Hänsel und Gretel“ führte das Leipziger Ensemble die Zuhörer dann heraus aus der festlichen Barockmusik hinein in die wohlige Traumwelt der Romantik.

Auch nach der Pause ging es romantisch weiter. Nicht nur mit dem bereits erwähnten Brahms-Satz, auch Auszüge aus Pjotr Tschaikowskys Ballett „Der Nussknacker“ durfte das Publikum genießen.

Mit Juliane Greplings „Choral Samba“, einer Bearbeitung von Bachs „Ich steh’ an deiner Krippen hier“ zeigten die Musiker, dass es auch noch moderner als Romantik spielen kann und auch Jazz keine Hürde im Repertoire zu sein scheint. Im Gegenteil: Mit „The Saints Hallelujah“, einem Hybrid-Arrangement aus Händels Halleluja und „Oh, when the Saints“, das auf Canadian Brass zurückgeht, endete das Konzert mit waschechter Dixieland-Atmosphäre.

Starkes Zusammenspiel

Das ganze Konzert hindurch bewies Embrassment Stärke im Zusammenspiel und im Klang: Das Ensemble feierte dieses Jahr immerhin schon sein 500. Konzert. Vor allem mit weichem, beinahe samtigem Sound und organischer Dynamik in den romantischen Stücken konnten die Leipziger überzeugen. Auch wenn die Akustik zwar einige Feinheiten in Artikulation oder Phrasierung schluckte, beeinträchtigte das das stimmige Gesamtbild nicht.

Die Stücke aus dem Barock wurden mit der nötigen Schlichtheit gespielt, die Nussknacker-Suite mit der benötigten Fingerfertigkeit und Technik, und die Weihnachtsklassiker bekamen genau die richtige Dosierung an Kitsch. Und die darf im Advent ja auch gerne mal sein.