Gefühl und Technik Jan Akkerman in der Kulturwerkstatt Buer in Melle

Melle. Der Niederländer Jan Akkerman zählt zu den besten Jazz-Rock-Gitarristen der Welt. Am Freitag, 8. Dezember, kommt er in die Kulturwerkstatt in Melle-Buer.

Am 24. Dezember 2016 wurde Jan Akkerman 70 Jahre alt. In diesem Jahr begab er sich dementsprechend auf seine „70 Anniversary Tour“. Seit Januar kommen Menschen in ganz Europa in den Genuss seines virtuosen Spiels. In Viersen begeisterte er sein Publikum im Frühjahr und die Rheinische Post: „Sein unglaubliches Gefühl für Melodien und eine intuitive Phrasierung, die auch komplexere Strukturen fast leicht erscheinen lässt. Diese Qualität zeigte er auf beeindruckende Weise auch im Weberhaus.“

Das Konzert von Jan Akkerman in der Kulturwerkstatt Buer in Melle beginnt am Freitag, 8. Dezember, um 20.30 Uhr. Eintritt: 28 Euro. Kartentelefon: 0231/9172290 oder https://www.proticket.biz.