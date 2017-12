Gymnasium betreut ihn weiter Unicef-Stand in Melle: Rolf Lieske hört auf

Beim Unicef-Stand des Gymnasiums auf dem Meller Weihnachtsmarkt wechselt Organisator Rolf Lieske nach 16 Jahren in die zweite Reihe.

„Ab dem nächsten Jahr wird die Schulgemeinschaft die Vorbereitung, Organisation und Durchführung übernehmen“, kündigte Schulleiter William Pollmann an. Vorläufig werden die Lehrer Dietmar Volkers und Susanne Mickstein und der Schulleiter die Verantwortung übernehmen.

Die Unterstützung des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen hat am Gymnasium Tradition. Bereits vor 48 Jahren hatte Rolf Lieske das erste Unicef-Konzert mit Auftritten von Schülern und Lehrern initiiert. Es ist inzwischen ein fester Bestandteil der Kulturangebote in der Stadt zur Weihnachtszeit. Die Spenden der Besucher werden an Unicef überwiesen.

111.000 Euro erlöst

Auch der alljährliche Unicef-Weihnachtsmarktstand bringt mit dem Verkauf von Grußkarten und Kalendern bemerkenswerte Erlöse ein. „Die Einnahmen pro Tag liegen zwischen 200 und 800 Euro“, berichtete der 79-Jährige von seinen langjährigen Erfahrungen. In den 16 Jahren seiner Tätigkeit kamen also bis jetzt 111.000 Euro zusammen.

„Rolf Lieske hat es immer geschafft, Schüler, Lehrer, ehemalige Lehrer, Schulsekretärinnen und Eltern für die Mitarbeit am Stand zu gewinnen“, erklärte Dietmar Volkers. „Wir hoffen auch im nächsten Jahr auf die Unterstützung engagierter Eltern“, ergänzte Susanne Mickstein.

Viel Organisationsarbeit

„Für den 16-tägigen Weihnachtsmarktstand sind allein in diesem Jahr 84 Schüler, 36 Lehrer und Lehrerinnen, sieben Eltern und drei Sekretärinnen im Einsatz“, verdeutlicht der ehemalige Musiklehrer die alljährliche organisatorische Herausforderung. Alle engagierten Helfer verdienten Dank, betonte Lieske.

Für diesen engagierten Unicef-Förderer hatte William Pollmann einen großen Blumenstrauß mitgebracht. Sein unermüdlicher Einsatz verdiene allergrößten Respekt, sagte der Schulleiter. Nächstes Jahr wird Lieske aber immer noch gelegentlich mit seiner Weihnachtsmütze in der Bude aushelfen.