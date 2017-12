Stimmungsvoller, heller und sparsamer Energieeffiziente Leuchtmittel auf Meller Weihnachtsmarkt

nw Melle. Jetzt sind auch die fünf Eingangstore zum Meller Weihnachtsmarkt mit Energiesparlampen ausgestattet.

„Die Beleuchtung auf dem Meller Weihnachtsmarkt wird immer stimmungsvoller, immer heller und verbraucht trotzdem weniger Energie“, freute sich Michael Sutmöller von der Werbegemeinschaft Melle-City. Energieeffiziente Leuchtmittel setzen nach den Hütten und Bäumen neuerdings auch die Portale ins rechte Licht. Außerdem wurden zusätzliche Leuchtkörper in die größer gewachsenen Bäume gehängt.

5400 Sparlampen

„Die Anzahl der Birnen liegt inzwischen bei 5400 Stück“, erklärte der Vorsitzende der Werbegemeinschaft. Er richtete seinen Dank an das Unternehmen Innogy, das die Anschaffung moderner Leuchtmittel mit 3000 Euro unterstützt hatte.

Andreas Nixdorf vom Innogy-Privatkundenvertrieb überreichte der Werbegemeinschaft die Urkunde „Energieeffiziente Weihnachtsbeleuchtung“. „Innogy liefert nicht nur Energie, wir sind auch Ideengeber und Partner für innovative Projekte in der Region“, erläuterte Nixdorf das Engagement seines Unternehmens. Gerade das Thema Energieeffizienz genieße dabei einen hohen Stellenwert.

„Daher unterstützen wir die Werbegemeinschaft Melle-City, in der wir selbst Mitglied sind, sehr gerne bei der Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung“, so Nixdorf. „Bereits zum fünften Mal fördern wir soziale und karitative Einrichtungen sowie Vereine in der Region bei der Modernisierung der Weihnachtsbeleuchtung“, ergänzte Rainer Oesting, Innogy-Kommunalbetreuer für die Stadt Melle.