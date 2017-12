Astronomie im Winter Neu: Termin-Newsletter der Expo-Sternwarte in Melle

Neu: Termin-Newsletter der Expo-Sternwarte in Melle MEC öffnen

Um das Teleskop scharen sich die Besucher der Expo-Sternwarte, um einen Blick ins All zu erleben. Archivfoto: C. Wiesmann

Oldendorf. Die Sternwarte Melle erleichtert es Astronomie-Begeisterten jetzt per Newsletter, von Oberholsten aus nur bei guten Sichten tiefe Blicke in das All zu werfen.