Von der Mütze bis zum Kissen Meller Weihnachtsmarkt: Selbst gemachtes in der Strickhütte

nw Melle. Ob Mützen, Schals, Handschuhe, Körnerkissen, Dreieckstücher oder anderes Gestricktes – alles was in der Strick- und Körnerhütte zwischen Galerie und Gemeindehaus-Eingang angeboten wird, hat Katharina Langkamp selbst genäht und gestrickt.

„Ich produziere im Laufe des ganzen Jahres mit Freude für den nächsten Winter“, so beschreibt die Betreiberin des neuen Standes auf dem Meller Weihnachtsmarkt ihr „umfangreiches Hobby“. „Für mich sind diese Handarbeiten mit hochwertigen Garnen und Qualitätswolle einfach nur entspannend“, ergänzt sie.

Gut angelaufen

Ihre Körnerkissen, die in der Mikrowelle mit Wärme aufgeladen werden können, bilden einen großen Teil ihres Sortimentes. Dabei gibt es neben schlichten und funktionalen Varianten auch liebevoll gestaltete bunte Kissen mit lustigen Motiven und in ungewöhnlichen Formen.

„Mein erster Stand in Melle ist gut angelaufen, der Umgang mit den Menschen macht mir viel Spaß“, beschreibt sie ihre Eindrücke der ersten Tage. Allerdings bleibt die Wallenhorsterin zu ihrem Bedauern nur bis einschließlich Sonntag, 10. Dezember, in Melle. „Ich habe nämlich danach einen schon traditionellen Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Holte“, geht sie auf die Gründe ein. In ihre Hütte wird dann ab Montag ein weiterer Weihnachtsmarktneuling mit „Selbstgenähtem“ einziehen.