Weihnachtsmarkt eröffnet Schlittschuhlaufen in Melle bis Silvester

Melle. Der traditionelle Meller Weihnachtsmarkt mit Budendorf, Kunsthandwerk, Kulturprogramm und Eisbahn hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Das wurde bei der offiziellen Eröffnung am Samstagabend deutlich, als einheimische und auswärtige Besucher in knackiger Kälte mit heißem Glühwein gebührend feierten.

Im Lichterglanz von 5500 LED-Glühbirnen erstrahlten die festlich geschmückten Holzbuden so intensiv, dass die Bauzäune und Restaurierungsarbeiten an der St.-Matthäus-Kirche kaum noch ins Auge fielen. Der Kirchturm hatte im Zuge der Sanierung seine Hähne verloren, die jetzt zum Kauf angeboten werden und zeigte sich stattdessen mit einer geschmückten Tannenbaumspitze.

Weihnachtliche Musik der Jugendkapelle Wellingholzhausen erklang, und vor der Bühne warteten alle Generationen gespannt auf den Auftakt der 16-tägigen Veranstaltung. „Es ist einer der schönsten Weihnachtsmärkte in der Region mit unglaublicher Stimmung, vielen Ehrenamtlichen und einem lebendigen Einzelhandel, der das in dieser Größenordnung trotz Baumaßnahmen perfekt organisiert hat.“ Mit diesen Worten eröffnete Bürgermeister Reinhard Scholz den Weihnachtsmarkt.

65 neue Aussteller

„Die Seele sind die 65 Aussteller, darunter vier neue“, begrüßte Michael Sutmöller als Vorsitzender der Werbegemeinschaft die Zuschauer. Der Organisator legt großen Wert auf ein ausgewogenes Verhältnis der Aussteller. So seien nur 26 Prozent der Stände Imbiss- und Getränkebuden, während Kunstgewerbe, Vereine und soziale Institutionen den Vorrang haben.

Sutmöller dankte besonders dem großartigen Team der Werbegemeinschaft, dem Baubetriebshof, den Sponsoren sowie zahlreichen Helfern. Im Zuge des seit Jahren bewährten Konzeptes wurden sämtliche Melle-City-Hütten mit 165 Litern Farbe neu gestrichen.

Mehr Technik

Detlev Meier erhielt eine größere Technikbude, um das offizielle Programm besser gestalten zu können. Neu ist das Sicherheitskonzept mit Betonpollern und Sperren im Eingangsbereich.

An den Holzbuden trafen sich inzwischen Einheimische mit Besuchern aus den umliegenden Städten. „Diesen Termin verpassen wir nie“, erklärten Angela Valenthin und Friedrich Akmann aus Bünde, die Feuerzangenbowle, Apfel- und Eierpunsch probierten. Der neunjährige Tim aus Bissendorf zeigte stolz seine Nikolausmütze, während er ganz versunken das Schokoladenwerkzeug am Stand anschaute: „Das wünsche ich mir zu Weihnachten.“

„Gleich am ersten Tag dabei sein, sonst verpasse ich was“, meinte der elfjährige Lucas aus Gesmold, während er in rasanter Geschwindigkeit gleichmäßige Runden auf der Eisbahn zog und seine Oma ebenso beeindruckte wie die am Rand zuschauenden Besucher.

Eisbahn lockt

Da spielte es auch keine Rolle, dass er bei einigen Stürzen die Eisfläche entlang rutschte. „Ich schaffe eine Runde in zwölf Sekunden“, verkündete der Junge stolz.

Seit Wochen heiß erwartet von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und am Wochenende endlich eröffnet: Das Wintervergnügen des Schlittschuhlaufens unter dem Motto „Meller Kufenzauber“. Es findet bis zum 30. Dezmeber erneut auf dem zur Eisbahn umgestalteten Starcke-Carree statt.

Einige kleinere Kinder und manchmal auch größere Jugendliche drehten am Eröffnungstag ihre Runden auf der 17 mal 17 Meter großen Eisfläche vorsichtshalber mit den standfesten Pinguinen.