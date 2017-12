Junge hochkarätige Bläser Begeisterte Resonanz auf Brasssonanz in Melle

Melle. Facettenreicher Bläserklang läutete in der stimmungsvoll erleuchteten St. Petri-Kirche von Melle die Adventszeit ein. Mit wandlungsreicher Virtuosität führte das Ensemble Brasssonanz durch die musikalischen Stilepochen.

Zehn junge, hochkarätige Musiker, mehr als doppelt so viele Instrumente und ein Programm, das die ganze Bandbreite der Kammermusik für Blechbläser hörbar machte: Der Vorabend des ersten Adventssonntags präsentierte sich so kurzweilig wie niveauvoll. Brasssonanz – ein Ensemble, dessen Mitglieder sich bereits bei namhaften Orchestern etabliert haben – bewies eine Spielbegeisterung, die unweigerlich ansteckte.

Tausch der Positionen

Dynamisch tauschten sie Positionen und Instrumente, wechselten durch Besetzungen, Klangfarben und Musikstile. Die Ouvertüre zu Georg Friedrich Händels Feuerwerksmusik eröffnete in strahlender Festlichkeit den vielseitigen Abend, der gleich darauf schon einen ersten von vielen Höhepunkten bereithielt. Denn Johann Sebastian Bachs Choralvorspiele präsentierten sich nicht im vertrauten Orgelklang, sondern dargeboten von einem Doppelchor der Bläser.

In einem warmen Crescendo steigerte sich dabei das bekannte „Wachet auf, ruft uns die Stimme“, das klar und ansatzfrei vom Ruf der Piccolo-Trompete überstrahlt wurde. Volle, warm und weich intonierte Harmonien prägten das Choralvorspiel zu „Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ“. Bachs Zeitgenosse, der englische Komponist John Baston, ist weit weniger bekannt. Sein Concerto in D-Dur, geschrieben ursprünglich für Flöte und Streicher, setzte das Ensemble in heiter strahlender Festlichkeit mit einer von Samuel Walter hochvirtuos geführten Piccolo-Trompete in Szene

Kontrast gemalt

Den lyrisch-gefühlvollen Kontrast malte Brasssonanz mit dem berühmten „Abendsegen“ aus Engelbert Humperdincks Oper „Hänsel und Gretel“. Ein konzertantes Klangbild gaben die jungen Musiker der mehrchörigen Psalmvertonung „Lobe den Herrn, meine Seele“ von Heinrich Schütz. Der Sprung vom Barock in die Neuzeit kam mit Roger Harveys „Festive Cheer“, einem quirlig-lebendigen Medley amerikanischer Weihnachtslieder von „Merry little Christmas“ bis zu „Jingle Bells“.

Gänsehaut-Gefühl

Gleich mehrfach luden „Brasssonanz“ ihre Zuhörer ein, auch selbst in bekannte Lieder zur Weihnacht mit einzustimmen. Der abschließende Höhepunkt kam mit den eindringlichen Klangbildern der „Highland Cathedral“, die das zehnköpfige Ensemble mit hauchzart agierender Percussion aus gefühlvollem Piano zum vollen, Gänsehaut erzeugenden Bläserklang steigerte.

Die positive Resonanz auf Brasssonanz ließ nicht auf sich warten: Mit anhaltendem, rhythmischen Beifall forderten die begeisterten Musikfreunde eine Zugabe ein. Der Name Brasssonanz bleibt unterdessen auch nach dem letzten Ton im Ohr und im Kopf.