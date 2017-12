Konzert begeisterte Meller applaudierten für Anita und Alexandra Hofmann

Melle. Zum ersten Mal präsentierten Anita und Alexandra ein Kirchenkonzert in Buer und wurden von 400 begeisterten Zuschauern gefeiert. Stimmungsvoll und festlich leiteten die Schwestern Hofmann die Adventszeit ein.

Buer . Mit dem Titel „Zünd ein Licht an“ traten die Sängerinnen durch den Mittelgang zum Altar und bekamen von Martinimusiker Matthias Breitenkamp große Kerzen angezündet. Und schon vorab leuchtete auch die erste dicke rote Kerze am Adventskranz. Anita und Alexandra, die seit fast 30 Jahren als Musikerinnen unterwegs sind, wurden 1990 von Marianne und Michael für das Fernsehen entdeckt und feiern seitdem Erfolge mit ihren eingängigen Melodien und eindrücklichen Liedtexten.

Persönliche Texte

In der Bueraner Martinikirche waren die Schwestern mit ihrem Programm „Seelenmomente“ zu Gast. Ihre Botschaft im ersten Teil des Konzertabends: Füreinander da sein, Nächstenliebe und Frieden. Mit sehr persönlichen Liedtexten schickten sie den Zuhörern einen Engel für das kommende Jahr ins Herz, sangen für die Söhne Alexandras, und nachdem diese ihr Liebeslied an ihren Mann zu ihrer eigenen Hochzeit vorgetragen hatte, auch ihr ganz persönliches Schwesternlied. Dass sie sich gesanglich hervorragend ergänzen und wunderbar miteinander harmonieren war nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen.

Kurz vor der Pause hatten Anita und Alexandra eine Überraschung parat. Zusammen mit den beiden Tenören Tobias Bücklein und Steffen Schreyer, mit denen sie ihre Kirchenkonzerttournee gemeinsam bestreiten, sangen sie a-capelle „Es ist ein Ros` entsprungen“, eindrucksvoll und klanglich wunderschön.

Gospels und Spirituals

Mit etlichen Gospels und Spirituals gaben die vier einen Einblick in die temperamentvolle und mitreißende amerikanische Kirchenmusik.

Während der Pause schon wurden Anita und Alexandra von ihren Fans umlagert, von denen einige sogar in den entsprechenden Fan-T-Shirts angereist waren. Und dann zeigten die Schwestern ihre musikalischen Multitalente. Alexandra spurtete in Windeseile auf den Orgelboden, um den ersten Teil der d-moll-Toccata von Johann Sebastian Bach zu Gehör zu bringen: eine beeindruckende Leistung an dem ihr fremden Instrument. Kaum war sie wieder in den Zuschauerreihen zurück, blies sie mit ihrem Saxofon ein Duett mit ihrer Schwester, die zeigte, dass sie auch eine hervorragende Trompeterin ist, quer durch das große Kirchenschiff.

Nicht ohne Zugabe

Mit weihnachtlichen Klängen wie „Tochter Zion“ oder „Adeste fidelis“ sangen Anita und Alexandra ihr Publikum in den Advent. Und das „Ave Maria“ von Bach/Gounod, sologesungen von Anita, rührte die Seelen der Zuhörer an.

Selbstverständlich durften die Schwestern Hofmann nicht ohne Zugabe nach Standing Ovations enden: zusammen mit den beiden Tenören beschlossen sie den äußerst gelungenen Konzertabend mit Händels „Halleluja“. Die Begleitung kam übrigens aus der Konserve: ein gut gemachtes Playback, das eine Liveband nicht vermissen ließ.