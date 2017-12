Melle. Die Bemühungen der Meller Stiftung SON, Fledermäusen Winterquartiere zu schaffen, kommentiert Christoph Franken für das „Meller Kreisblatt“.

Wieder einmal zeigt die Meller Stiftung SON, wie es beim Naturschutz eigentlich überall gehen könnte. Statt langwieriger Prüfungen, Konzepterarbeitungen und Gremienarbeit handeln deren ehrenamtlichen Mitstreiter und setzen konkrete Projekte um. Allein in Melle schufen sie einen Klimawald, Streuobstwiesen, Naturflächen in der Else-Niederung und Angebote für Fischotter. Jetzt kommt ein künstlich angelegter Winterstollen für Fledermäuse dazu. So sieht praktischer Artenschutz aus, der sich mit wenig Aufwand übrigens auch in jedem Privatgarten verwirklichen lässt.