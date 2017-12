Baubeginn für Fledermäuse In Melle: Erster Stollen seiner Art im Landkreis

Melle. Jedes Element wiegt vier Tonnen und wurde am Wochenende mit schwerem Gerät vom Tieflader gehievt. Die Melle Stiftung für Ornithologie und Naturschutz (SON) möchte mit diesen sogenannten U-Profilen in der City ein Winterquartier für bedrohte Fledermäuse bauen.

„Es handelt sich um den ersten für diesen Zweck errichtete Stollen im Osnabrücker Land soll er am Ufer der Else-Umflut in unmittelbarer Nähe der SON-Geschäftsstelle an der Mühlenstraße entstehen“, erklärte SON-Vorstandsmitglied Volker Tiemeyer.

Das rund acht Meter lange und zwei Meter tiefe Bauwerk wird mit Unterstützung des Landkreises, der Stadt, der Bürgerstiftung der Sparkasse und privater Spender errichtet.

Feucht und frostfrei

Derweil arbeiten Gerhard Hagensieker, Manfred Tzschachmann und Klaus Wolf an Planung und Umsetzung der Innenausstattung des Stollens. „Denn die nackten Wände der Betonelemente bergen natürlich keine Unterschlupfmöglichkeiten für Fledermäuse“, weiß Hagensieker. Es müssen an diversen Örtlichkeiten im Stollen Spaltenquartiere aus verschiedenen Materialien geschaffen und installiert werden. Sie und das feuchte, jedoch frostfreie Mikroklima des Stollens sind besonders wichtig für überwinternde Fledermäuse. „Falls der Stollen in den nächsten Jahren also einmal wegen seiner Lage an der Else-Umflut knietief unter Wasser stehen sollte, ist das kein Nachteil. „Fledermäuse lieben eine hohe Luftfeuchtigkeit“, berichtete Hagensieker.

Gerhard Mäscher, Fledermaus-Regionalbetreuer des Landes und Berater der SON, ergänzte mit einem Schmunzeln: „Den Fledermäusen gefällt das gut, denn die meisten Katzen schwimmen nicht so gern.“ Damit weist Mäscher auf eine Gefahr hin, die von Katzen ausgehen kann. Sie gilt es, durch geeignete Maßnahmen fernzuhalten.

Hohlräume fehlen

Fledermäuse halten in der kalten Jahreszeit Winterschlaf in Hohlräumen unterschiedlicher Struktur. Dort verbringen sie einen Großteil des Jahres, sodass dem Winterquartier eine elementare Bedeutung im Fledermausleben zukommt. Doch solche Hohlräume wie Stollen sind eine absolute Seltenheit. „Genau hier setzt das Projekt der SON an“, lobte Mäscher.

Wer bei der Herrichtung des Fledermaus-Stollens tatkräftig mit anpacken oder ihn finanziell fördern möchte, der sollte sich mit der SON in Verbindung setzen: Telefon 05422/9289328 oder kontakt@son-net.de