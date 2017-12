Vom 2. bis 17. Dezember 2017 Meller Weihnachtsmarkt 2017: Öffnungszeiten und Programm

Melle. Der Weihnachtsmarkt in Melle-Mitte findet 2017 vom 2. bis 17. Dezember statt. An diesen 16 Tagen lädt das traditionelle Budendorf auf dem Marktplatz und vor der Matthäuskirche wieder zum adventlichen Bummeln und Zusammensein ein. Das Programm finden Sie hier.

Der Meller Weihnachtsmarkt zieht Jahr für Jahr Zehntausende Besucher in die Stadt. An Dutzenden Buden werden den Gästen adventliche Produkte oder weihnachtliche Speisen und Getränke angeboten. So auch 2017. Von montags bis freitags öffnet der Markt in der Regel von 14.30 Uhr bis 20 Uhr.

Eine Verlängerung ist am 15. Dezember vorgesehen: An diesem Freitag schließt sich ein After-Work-Abend bis 22 Uhr an. Samstags machen die Buden bereits um 11 Uhr auf. Und auch sonntags weichen die Öffnungszeiten mit 13 bis 20 Uhr ab. Was den Besuchern zusätzlich als Rahmenprogramm geboten wird, verrät das folgende Programm:

Samstag, 2. Dezember 2017

Heute geöffnet von 11 bis 20 Uhr

10:30 Uhr: Deutsche Adventsmusik auf dem Meller Carillon – bearbeitet und gespielt von Gerd Kruse

15:30 Uhr: Die 2. Tür des Adventskalenders öffnet sich

17:45 Uhr: Jugendkapelle Wellingholzhausen

18:00 Uhr: Eröffnung des Meller Weihnachtsmarktes durch Bürgermeister Reinhard Scholz

18:30 Uhr: Jugendkapelle Wellingholzhausen

Sonntag, 3. Dezember 2017

Heute geöffnet von 13 bis 20 Uhr

15:00 Uhr: Deutsche Adventsmusik auf dem Meller Carillon - bearbeitet und gespielt von Gerd Kruse

15:30 Uhr: Die 3. Tür des Adventskalenders öffnet sich

16:00 Uhr: Uwe Uecker: Geschichten aus dem Leben und der Weihnachtszeit

17:30 Uhr: Posaunenchor Neuenkirchen

19:00 Uhr: Glüxkinder: Deutschpop aus Osnabrück

Montag, 4. Dezember 2017

Heute geöffnet von 14.30 bis 20 Uhr

16:00 Uhr: Die 4. Tür des Adventskalenders öffnet sich

16:30 Uhr: Grönegau Musikanten Buer: „Die goldene Weihnachtszeit“

18:00 Uhr: Bläsergruppe Gymnasium Melle

18:00 Uhr: St. Matthäuskirche: „Atempause“, 15 Minuten Besinnung im Advent, Orgelspiel und meditative Texte

Dienstag, 5. Dezember 2017

Heute geöffnet von 14.30 bis 20 Uhr

16:00 Uhr: Die 5. Tür des Adventskalenders öffnet sich

17:00 Uhr: Mundharmonika-Gruppe Rödinghausen spielt weihnachtliche Melodien

19:00 Uhr: Blasorchester Westerhausen, Weihnachtslieder

Mittwoch, 6. Dezember 2017

Heute geöffnet von 14.30 bis 20 Uhr

10:30 Uhr: Musik zum Nikolaustag in Melle auf dem Meller Carillon - bearbeitet und gespielt von Gerd Kruse

16:00 Uhr: Die 6. Tür des Adventskalenders öffnet sich

16:30 Uhr: Mathom Puppentheater: „Frechdachs und der Nikolaus“

17:30 Uhr: Musik zum Nikolaustag in Melle auf dem Meller Carillon - bearbeitet und gespielt von Gerd Kruse

17:30 Uhr: Bigband der IGS: Weihnachtliche Lieder

18:00 Uhr: St. Matthäuskirche: „Atempause“, 15 Minuten Besinnung im Advent, Orgelspiel und meditative Texte

19:00 Uhr: Miniblaskapelle Wellingholzhausen

Donnerstag, 7. Dezember 2017

Heute geöffnet von 14.30 bis 20 Uhr

16:00 Uhr: Die 7. Tür des Adventskalenders öffnet sich

16:30 Uhr: Arnold´s Klapper Klabauter Krachmobil: Handgemachte Musik für Kinder

18:00 Uhr: Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Borgholzhausen

Freitag, 8. Dezember 2017

Heute geöffnet von 14.30 bis 20 Uhr

16:00 Uhr: Die 8. Tür des Adventskalenders öffnet sich

16:30 Uhr: Mathom Puppentheater, „Grumilla Zweizahn feiert Weihnachten“

17:30 Uhr: MGV Cäcilia Sondermühlen

18:00 Uhr: St. Matthäuskirche: „Atempause“, 15 Minuten Besinnung im Advent, Orgelspiel und meditative Texte

18:30 Uhr: Band Murphy

Samstag, 9. Dezember 2017

Heute geöffnet von 11 bis 20 Uhr

10:30 Uhr: Deutsche Adventsmusik auf dem Meller Carillon - bearbeitet und gespielt von Gerd Kruse

15:00 Uhr: BlechArt der St.Antonius Gemeinde Voxtrup: Blasmusik zur Weihnachtszeit

15:30 Uhr: Die 9. Tür des Adventskalenders öffnet sich

16:00 Uhr: BlechArt der St.Antonius Gemeinde Voxtrup: Blasmusik zur Weihnachtszeit

18:00 Uhr: Hedgehogeliners - Westerndance

19:00 Uhr: Kimberly Östreich: Deutsche Pop-Musik und Weihnachtslieder

Sonntag, 10. Dezember 2017

Heute geöffnet von 13 bis 20 Uhr

15:00 Uhr: Deutsche Adventsmusik auf dem Meller Carillon - bearbeitet und gespielt von Gerd Kruse

15:30 Uhr: Die 10. Tür des Adventskalenders öffnet sich

16:00 Uhr: Sound Emotion: Moderne internationale Chormusik

18:30 Uhr: Uwe Uecker: Geschichten aus dem Leben und der Weihnachtszeit

Montag, 11. Dezember 2017

Heute geöffnet von 14.30 bis 20 Uhr

16:00 Uhr: Die 11. Tür des Adventskalenders öffnet sich

18:00 Uhr: Kickis Akkordeonorchester der Musikschule Kreis Gütersloh

18:00 Uhr: St. Matthäuskirche: „Atempause“, 15 Minuten Besinnung im Advent, Orgelspiel und meditative Texte

Dienstag, 12. Dezember 2017

Heute geöffnet von 14.30 bis 20 Uhr

16:00 Uhr: Die 12. Tür des Adventskalenders öffnet sich

16:30 Uhr: Mathom Puppentheater: „Frechdachs im Weihnachtswald“

17.30 Uhr: Sarah & Lara Sötebier: Weihnachtslieder instrumental

19:00 Uhr: Posaunenchor Oldendorf

Mittwoch, 13. Dezember 2017

Heute geöffnet von 14.30 bis 20 Uhr

10:30 Uhr: Advents- und Weihnachtsmusik auf dem Meller Carillon - bearbeitet und gespielt von Gerd Kruse

16:00 Uhr: Die 13. Tür des Adventskalenders öffnet sich

16.30 Uhr: Kinder der Grönenbergschule Melle singen und spielen Weihnachtslieder

18:00 Uhr: Shanty Chor Bruchmühlen: Seemannslieder und maritime Weihnachtslieder

18:00 Uhr: St. Matthäuskirche: „Atempause“, 15 Minuten Besinnung im Advent, Orgelspiel und meditative Texte

19:30 Uhr: St. Matthäuskirche: UNICEF-Konzert des Gymnasiums Melle

Donnerstag, 14. Dezember 2017

Heute geöffnet von 14.30 bis 20 Uhr

16:00 Uhr: Die 14. Tür des Adventskalenders öffnet sich

16:30 Uhr: Regenbogenchor/Flötengruppe Eicken-Bruche: Adventliches Mitmachmärchen und Weihnachtslieder

18:00 Uhr: Posaunenchor Buer

Freitag, 15. Dezember 2017

Heute geöffnet von 14.30 bis 22 Uhr mit After-Work-Abend bis 22 Uhr

16.00 Uhr: Die 15. Tür des Adventskalenders öffnet sich

16:30 Uhr: Kindertanzen SV Viktoria Gesmold

17:00 Uhr: Krabauter: „Spielmannskunst aus fünf Jahrzehnten“ - Mittelalter-Musik

18:00 Uhr: St. Matthäuskirche: „Atempause“, 15 Minuten Besinnung im Advent, Orgelspiel und meditative Texte

18:30 Uhr: Internationale Weihnachtsmusik auf dem Meller Carillon - bearbeitet und gespielt von Gerd Kruse

20:00 Uhr: OS-Radio 104,8 - Live Übertragung vom Meller Weihnachtsmarkt mit DJ Det und dem Osmusicman Christian Paul

Samstag, 16. Dezember 2017

Heute geöffnet von 11 bis 20 Uhr

10:30 Uhr: Internationale Weihnachtsmusik auf dem Meller Carillon - bearbeitet und gespielt von Gerd Kruse

15:00 Uhr: Kottenbläser Friedrichsdorf - Festliche Blasmusik zur Advents- und Weihnachtszeit

15:30 Uhr: Die 16. Tür des Adventskalenders öffnet sich

16:00 Uhr: Kottenbläser Friedrichsdorf - Festliche Blasmusik zur Advents- und Weihnachtszeit

18:00 Uhr: Hedgehogeliners Westerndance

19:00 Uhr: Sabrina Stern – Gewinnerin des VDM-Award 2017: Schlagerpop und Weihnachtslieder

Sonntag, 17. Dezember 2017