Forstarbeiten beginnen Ende der Waldsperrung in Melle ist in Sicht

Melle. In der rund zwei Hektar großen Waldfläche zwischen dem Waldorf-Kindergarten und der Siedlung „Bückendorfring“ im Meller Ortsteil Eicken-Bruche beginnen jetzt Forstarbeiten.

Das Waldstück wird als Kompensationsmaßnahme für neue Baugebiete in Bruchmühlen und Eicken demnächst naturnah bewirtschaftet. Es war in die Schlagzeilen geraten, weil die Stadt im Frühsommer ein Betretungsverbot verhängt hatte, was bei Anliegern und Lokalpolitikern zu Unmut führte. Die Schilder wurden wieder entfernt.

Stadt sieht Gefahr

Die jetzt anstehenden Schnitt und Fällarbeiten begründete der städtische Umweltbeauftragte Torben Fuchs mit möglichen Gefährdungen: „Wegen der unmittelbar angrenzenden Siedlung und dem Waldorf-Kindergarten können tote Bäume oder bereits abgestorbene Kronenteile nur dort als stehendes Totholz verbleiben, wo sie nach aller Voraussicht nach keine große Gefahr darstellen.“ Daher war ein Baum in der Nähe des Kindergartens auch sofort gefällt worden“.

Das Betretungsverbot sei als „Vermeidungsmaßnahme“ gedacht gewesen, um möglichen Schaden abzuwenden. Nach den Forstarbeiten werde das Betretungsverbot wieder aufgehoben, wenngleich weiterhin mit waldtypischen Gefahren gerechnet werden müsse.

Ein Meller Unternehmen wird die Arbeiten durchführen. Die benachbarten Anlieger sind nach Angaben der Stadtverwaltung bereits schriftlich darüber informiert worden, weil auch mit Einschränkungen des Straßenverkehrs zu rechnen sei.