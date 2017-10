„Hoffnungen weit übertroffen“ Kirche in Melle freut sich über von 16000 Euro

Melle. Freude in der evangelischen Kirchengemeinde Oldendorf: Sie hat über das „freiwillige Kirchgeld“ einen Betrag von 16000 Euro gesammelt.

Der Kirchenvorstand der St. Marien-Kirchengemeinde Oldendorf und dessen Vorsitzender Pastor Ralf Halbrügge sind froh und sehr dankbar für die vielen Spenden, die sie in den letzten Wochen und Monaten erhalten haben. Das „freiwillige Kirchgeld“ hat die sonst übliche Ortskirchensteuer abgelöst, die einen verpflichtenden Charakter hatte, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde.

Diese Umstellung und der Mut zur Veränderung ist von den Oldendorfern belohnt worden, denn der Spendenstand erreichte in dieser Woche die Marke von 16000 Euro und liegt damit deutlich höher als bei der Ortskirchensteuer. „Die Hoffnungen des Kirchenvorstandes sind damit deutlich übertroffen worden“, betont Ralf Halbrügge.

Alle Spenden werden zu 100 Prozent in der St. Marien Kirchengemeinde verwendet, konkret zur Renovierung der Marienkirche und zur Finanzierung der Personalkosten, unter anderem der Pfarrsekretärinnenstelle. Besonders für die Finanzierung der Baumaßnahmen in der Kirche wird noch Geld benötigt. Der Holzwurm im Altar wurde bereits bekämpft, und die Planung für die Renovierungsarbeiten laufen. Auch weiterhin kann vor allem für die Kirche gespendet werden. Der Kirchenvorstand weist darauf hin, dass es die Ortskirchensteuer nicht mehr geben wird, weil er auf Freiwilligkeit setzt. Unabhängig von dieser Umstellung wird aber auch in Zukunft die schon seit vielen Jahren bekannte Sammelablöseaktion zu Weihnachten durchgeführt.

Leben in der Kirche

Der Kirchenvorstand bedankt sich bei allen für die großartige Unterstützung des freiwilligen Kirchgeldes und freut sich auch darüber, dass nicht „nur“ für das Gebäude Kirche und Personal gespendet wird, sondern die Kirche zur Zeit auch mit Leben gefüllt wird und die Angebote von der Kirchengemeinde sehr gut angenommen werden.