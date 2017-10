Wettsägen und bayrische Leckereien Große Gaudi beim Oktoberfest in Wellingholzhausen

An Lederhosen und Dirndln wird deutlich: Es ist Oktoberfestzeit für die Heimatkapelle Wellingholzhausen. Foto: Heimatkapelle

Wellingholzhausen. „O’zapft is“, heißt es am 21. Oktober in Wellingholzhausen, und damit geht das traditionsreichste Oktoberfest im Grönegau in seine 14. Runde. In diesem Jahr wieder mit dabei: Die „Hütt‘n Band“ – eine Formation mit echter bayerischer Stimmungsmusik.