Weihnachtskonzert „Hoffnung“ Angelika Milster singt in der Martinikirche Buer

Buer. Es wird bereits der sechste Auftritt in Buer sein, wenn die Musical-Diva Angelika Milster am Donnerstag, 14.Dezember, um 19.30Uhr den Altarraum der Martinikirche betritt. Begleitet von ihrem langjährigen musikalischen Partner Prof. Jürgen Grimm auf der Martiniorgel, präsentiert der Bühnenstar in diesem Jahr das vorweihnachtliche Programm unter dem Titel „Hoffnung“.

Angelika Milster vermittelt eindrucksvoll die Souveränität, Stilsicherheit und Perfektion aus mehr als 30Jahren erfolgreicher Bühnenpräsenz.

Ikone des Musicals

Aufgewachsen in Hamburg, startete die Ikone des Musicals ihre einzigartige Laufbahn in der deutschsprachigen Erstaufführung des Musicalwelterfolgs „Cats“ in Wien. „Erinnerung“ wird zu ihrem Superhit und macht sie zum Musicalstar Nummer eins im deutschsprachigen Raum. Es folgen eine Fernsehshow und zahlreiche Auszeichnungen wie die Goldene Europa und Goldene Schallplatte. Seitdem ist sie in allen Bereichen der Kunst präsent: Theaterbühnen, Musicalengagements, Fernsehserien, Festspielrollen, Galas, Konzert- und Musikproduktionen und eigene Alben.

Emotional bewegende Musik

Für wohl keinen anderen Anlass ist so viel wunderbare, emotional bewegende und stilistisch unterschiedliche Musik geschrieben worden wie für das Schönste aller Feste – Weihnachten. Angelika Milster lädt bei ihren vorweihnachtlichen Kirchenkonzerten unter dem Titel „Hoffnung“ zu einem faszinierenden und bezaubernden Hörerlebnis, bei dem geistliche Lieder auf zeitgenössische Popsongs, traditionelle Weihnachtslieder auf bekannte Musicalmelodien treffen. Eines ist all diesen Werken gemein: Sie sind Ausdruck des Glaubens an Gottes Gnade, und sie beschreiben die Hoffnung aller Menschen auf Frieden und Harmonie.

Karten zu 35 Euro sind im Vorverkauf in der Geschäftsstelle des Meller Kreisblatts, in der Buchhandlung Sutmöller in Melle, bei Rullkötters Blumenhaus in Buer sowie über Telefon 0173/2505926 erhältlich.