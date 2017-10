Meller Kulturherbst Melle: „Two for the Blue“ in der Insel der Künste

Melle: „Two for the Blue“ in der Insel der Künste MEC öffnen

„Two for the Blue“: Dagmar und Harald Voss.Foto: Voss

pm Melle. Das Duo „Two for the Blue“ gastiert am Freitag, 13.Oktober, im Rahmen des Meller Kulturherbstes in der Insel der Künste in Melle-Mitte. Ihr Konzert beginnt um 20 Uhr.