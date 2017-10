Mobile Saftpresse im Einsatz Apfelfest in Melle: Obst vorbeibringen – Saft mitnehmen

Die Dorfgemeinschaft aus Kerßenbrock freut sich auf viele Besucher zum Apfelfest.Foto: Dorfgemeinschaft Kerßenbrock

Wellingholzhausen. In Kerßenbrock kommt am Samstag, 14. Oktober, auf dem Pensionshof Mönter (Küingdorfer Straße 85) beim „Apfelfest“ eine mobile Saftpresse zum Einsatz. Wer möchte, kann zwischen 12 und 18 Uhr sein Obst zu leckerem Most verarbeiten lassen.