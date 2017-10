Favoriten setzen sich durch Tennis: Klubmeisterschaft des TC Melle mit Rekord

pm/hedi Melle. Bei den diesjährigen Tennis-Klubmeisterschaften des TC Melle im SC Melle für Erwachsene wurde erneut ein Teilnehmerrekord aufgestellt: 13 Frauen und 27 Männer hatten für die jeweiligen Konkurrenzen gemeldet.

In beiden Feldern setzten sich die Favoriten durch, trotzdem gab es natürlich die ein oder andere Überraschung.

Gespielt wurde nach bewährtem Modus mit zwei Gewinnsätzen als Champions-Tiebreak (also bis 10). Dadurch war es möglich, sämtliche 54 Begegnungen an einem Nachmittag durchzuführen.

Das Finale der Damen bestritten Gudrun Eckert und Steffi Wendlinger. Durchsetzen konnte sich nach hartem Kampf und tollem Spiel Eckert mit 8:10, 12:10, 10:7. Die Nebenrunde gewann Bettina Patzer mit 6:10, 10:8, 10:7 gegen Marion Möllering.

Im Herrenfeld stand wie erwartet mit Andreas Langer der an Nummer eins gesetzte Spieler im Finale, sein Gegner war der furios aufspielende, ungesetzte Jochen Dalkötter. Am Ende siegte Langer recht glatt mit 10:1, 10:4. In der Nebenrunde gewann Marc Erdmann das Finale gegen Alexander Kran mit 7:10, 10:1 und 10:2.