Riemsloh bereits im Rhythmus Tischtennis: SVO III will erste Punkte gegen Abstieg

Spitzenspieler Tino Kramm und sein TSV Riemsloh fanden gut in die Saison und wollen in Niedermark die nächsten Punkte sammeln. Foto: Nico Henschen

nhen Melle. Nach einem durchwachsenen Start in die Tischtennis-Saison freuen sich die Dritten Oldendorfer Männer auf die nächste Chance am Sonntagnachmittag, Punkte in der Bezirksliga zu sammeln. Zudem müssen die Zweiten Herren aus Riemsloh wieder an die Tische.