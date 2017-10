Heftige Böen ab dem Mittag Sturmtief Xavier lässt in Melle einen Baum umstürzen

Oldendorf. Sturmtief „Xavier“ ist am frühen Nachmittag auch im Grönegau angekommen.

In Oldendorf fegten Sturmböen am Donnerstag um 12.50 Uhr an der Ecke Oldendorfer Straße/Kreimerhof einen Baum um.

Die Ortsfeuerwehr rückte zwar sofort aus, aber bei ihrem Eintreffen hatte ein unbekannter Helfer den Baum schon zerlegt. Zu diesem Zeitpunkt lagen überall auf den Straßen im Stadtgebiet auch größere Äste, die durch Orkanböen und Starkregen von Bäumen abgebrochen sind.

In der Oldendorfer Heide brach am Lerchenweg ein großer Ast aus einem Baum ab. Ersten Informationen zufolge sollte der Ast auf den Bahngleisen liegen. Das bestätigte sich nach Angaben einer Mitarbeiterin vom städtischen Baubetriebsdienst, die mit Kollegen den Schaden beseitigte, jedoch nicht. Auch der Bahnübergang an der Heidestraße war nicht gesperrt.

In Westerhausen fegten Sturmböen die komplette Einzäunung um, die um den ehemaligen Markant-Markt gezogen war. Auch auf dem Grundstück, wo bald das Altgebäude abgerissen werden soll, flogen diverse Teile umher.