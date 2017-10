Es herrschte Zucht und Ordnung Die Feuerzangenbowle lässt grüßen

Melle. Schon vieles ist über die Königliche Präparandenanstalt zu Melle geschrieben worden, die nach Jahren des Provisoriums ab 1901 einen schmucken Neubau am Schürenkamp beziehen konnte.

Im heutigen Stadthaus wurden damals Absolventen von Volksschulen auf den Besuch der Lehrerseminare vorbereitet. Man ging dort durch eine harte Schule.

Die Anstaltsordnung regelte das Schülerleben bis ins Detail. Jeder Präparand hatte morgens spätestens um sechs Uhr aufzustehen, im Winter und an Sonntagen eine halbe bzw. eine Stunde später. Auf dem Schulweg hatten sich die Schüler „ruhig und gesittet“ zu verhalten. Auch das äußere Erscheinungsbild musste ordentlich sein: Gebürstete Kleidung und geputzte Stiefel. Es versteht sich von selbst, dass pünktliches Erscheinen sowie eine tadellose Führung von Büchern und Heften ebenfalls verpflichtend waren. Die Zeit von zehn Minuten vor Unterrichtsbeginn sollte der „Sammlung und Vorbereitung“ auf den Unterricht dienen. Heutzutage befinden sich viele Schüler da noch auf dem Schulweg.

Straffe Strukturen

Der Schultag war straff strukturiert und dauerte – mit Erholungszeiten – bis sechs Uhr abends. Daran schlossen sich die sogenannten häuslichen Arbeitsstunden an. Heute würde man das Hausaufgaben nennen. Dafür war die Zeit bis halb zehn angesetzt! Ohne dringenden Grund durfte in dieser Zeit kein Präparand auf der Straße angetroffen werden. Besuche waren ebenfalls verboten. Damit war der Tag auch verplant, Nachtruhe herrschte ab zehn Uhr. Erschwerend kam für die auswärtigen Schüler hinzu, dass sie während der dreijährigen Präparandenzeit nicht zu Hause, sondern bei Meller Gastfamilien lebten. Für Jungen zwischen 14 und 17 Jahren war das sicher nicht leicht.

Genau vorgeschrieben war sogar das Verhalten der Schüler in ihren Wohnstuben. Kleidung, Bücher usw. mussten in Ordnung gehalten werden. Schubladen und Koffer mussten stets verschlossen sein. Das Spielen von Musikinstrumenten durfte nur bei geschlossenen Fenstern erfolgen.

Rauchen war verboten

Auch am Wochenende griff die Schulordnung in das Privatleben ein. Der Besuch des sonntäglichen Gottesdienstes war verpflichtend. Empfohlen wurde überdies eine „zweckmäßige Beschäftigung mit guter Literatur“. Karl May war damit ganz sicher nicht gemeint. Vieles was in der Anstaltsordnung steht, erinnert unwillkürlich an Szenen aus der Feuerzangenbowle. Der Besuch von Wirtshäusern, Theatern und Konzerten ohne eine Begleitung durch Lehrer oder Verwandte war für die Präparanden tabu. Rauchen und Kartenspielen war natürlich ebenfalls verboten. Viel Zeit für Freizeitaktivitäten bestand ja ohnehin nicht.

Schulden machen? Strengstens verboten! Verreisen oder Wohnortwechsel? Nur mit Genehmigung der Anstaltsleitung. Auch der Klassensprecher – damals: Klassenältester – hatte wichtige Aufgaben. Er führte ein Abwesenheitsbuch, in welches jeder fehlende Mitschüler eingetragen wurde. Bei so vielen Regeln und Bestimmungen ist es klar, dass Verstöße streng geahndet werden konnten. „Wiederholungstätern“ drohte der Rauswurf. Es mutet beinahe wohltuend an, dass es trotzdem immer wieder Übertretungen gab – sehr zum Ärger der Schulleitung. Trotz aller Kontrolle waren die Schüler eben doch normale Teenager, die sich auch mal kloppten und sich nicht nur ruhig und gesittet verhielten. Ganz besonders wenn es gegen die ungeliebten Schüler der Bürgerschule ging, herrschte eine regelrechte Fehde. 1883 gerieten beide Schülergruppen an mehreren Abenden aneinander, dass sich sogar der Bürgermeister beim Leiter der Präparandenanstalt beschwerte. Ordnung ist eben nur das halbe Leben.